Las redes estallan al ver el calendario de un niño de primaria en España: 'No enseñan'

La polémica sobre el bajo nivel en matemáticas de los alumnos de primaria catalanes no deja de sorprender. Después de confirmarse los pésimos resultados en un estudio, ahora los padres avisan de lo que viene pasando desde hace tiempo. Las horas lectivas de esta asignatura brillan en muchos colegios por su ausencia.

Al menos así lo explica y denuncia una madre a través de las redes sociales. Ella misma se ha encargado de publicar el calendario semanal escolar de uno de sus hijos. Tras la foto pregunta: "¿Cuántas horas de mates veis en este horario de primaria?".

La respuesta es cero. Sí que es cierto que en el horario pueden verse huecos con nombres como "espacios" o "momentos de aula". Se desconoce qué se enseña en esas horas lectivas, por lo que en alguna podría incluirse alguna noción matemática.

Un calendario que aviva la polémica sobre las matemáticas en Cataluña

Esta estrategia educativa está en auge. Se trata de dividir las clases por proyectos o espacios en los que haya elementos que conduzcan a los alumnos a desarrollar diferentes conocimientos. Uno de ellos pueden ser las matemáticas y, así, aparecer de forma más disimulada y atractiva entre los menores.

De todas formas, es cierto que no existe en ese calendario una clase como tal de matemáticas. Como las que de toda la vida. Ante esta situación, la mujer asegura que "las familias ya lo venimos denunciando".

"La escuela ha dejado de enseñar por imposiciones pedagógicas sin evidencias científicas", añade. Además, este calendario está hecho, según explica, "con una app basada en recompensas que los pediatras desaconsejan para el aprendizaje". El enfado de la madre es mayúsculo y se ha encargado de mostrarlo así para que toda la comunidad sepa lo que sucede.

El informe de la discordia

Según la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, Cataluña recoge los peores resultados en matemáticas de la última década. De esta manera, se sitúa a la cola de España y bastante por debajo de la media de la Unión Europea. Estos datos han caído como un jarro de agua fría al país.

Hace tiempo que las cosas se hacen diferente, pero eso no tiene por qué implicar que se hagan mal. Ahora bien, si los resultados no salen como debería, sí que es un toque de atención a revisar. La educación es el futuro, si no se cuida las consecuencias pueden ser terribles.