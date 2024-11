A esta hora del día es cuando somos más felices, según la psicología

¿Alguna vez te has parado a pensar en cuál es tu hora más feliz del día? Tal vez sea al despertar, cuando el día comienza lleno de posibilidades. O quizás cuando el trabajo ya ha quedado atrás y es hora de desconectar. ¿Es ese momento en que te sientes libre y puedes disfrutar de lo que realmente te gusta?

Pues bien, un grupo de investigadores se puso manos a la obra para averiguar cuál es ese momento mágico en el que la mayoría de las personas se sienten más felices. Y los resultados, aunque no definitivos, son muy interesantes.

La hora feliz: ¿Por qué a las 19:00?

Un estudio de The Journal of Personality, realizado en 20 países y con más de 5.000 participantes, ha encontrado la mejor hora del día. En concreto, todo parece indicar que la mayoría de las personas se sienten más felices alrededor de las 19:00. Los científicos no hablan de algo mágico en sí mismo, sino de lo que normalmente hacemos a esa hora.

A las 19:00 horas, la jornada laboral ha terminado para muchos, y es el momento para dedicarse a lo que más les gusta. Hacer ejercicio, compartir un rato con amigos o familiares, o simplemente relajarse tras un día ajetreado.

El estudio sugiere que no es tanto la hora en sí, sino lo que suele ocurrir a esa hora. En general, es el momento del día en que solemos hacer actividades que nos agradan, sin las obligaciones y estrés del trabajo. Al liberarnos de compromisos laborales, podemos dedicarnos a lo que realmente nos llena.

Lo que nos hace felices: actividades y conexión social

Se descubrió que las sensaciones negativas tienden a disminuir hacia la medianoche, lo que sugiere que, aunque los días empiezan estresantes, a medida que avanza la jornada, las tensiones se desvanecen. Y es que, cuando nos dedicamos a algo que nos gusta, sea leer, pasear o practicar algún deporte, el estrés disminuye y el bienestar se apodera de nosotros.

El ejercicio juega un papel clave, no solo porque nos ayuda a desconectar, sino porque también activa la liberación de hormonas como las endorfinas, que están relacionadas con la felicidad. Y, si además, lo compartimos con otros, el efecto es aún más positivo. Tener una vida social activa está comprobado que favorece un estado de ánimo más optimista y contribuye a una vida más plena.

Así que, si alguna vez te has preguntado por qué a las 19:00 horas te sientes más feliz, la respuesta es sencilla. Es el momento perfecto para hacer lo que realmente te gusta. Y lo más importante, disfrutarlo con las personas que más quieres.