Giro de 180 grados en Vodafone: cambia de rumbo ante el asombro de miles de españoles

Vodafone ha sorprendido a miles de usuarios en España con un giro inesperado en su estrategia de negocio. Tradicionalmente reconocida por sus servicios de telefonía móvil e internet, la compañía ha dado un paso más allá. Y se ha convertido en uno de los principales distribuidores de un dispositivo que está revolucionando la seguridad en carretera: las balizas de emergencia V16 Help Flash IoT.

Este cambio de rumbo ha despertado el interés de muchos. Especialmente al conocerse que ya ha logrado vender más de 250.000 unidades de estas luces de emergencia. Se trata de un éxito comercial notable, tanto en el sector empresarial como entre los conductores particulares.

Detrás de este producto está la empresa Netun Solutions. Pero ha sido Vodafone quien ha llevado estas balizas al gran público, aprovechando su red nacional de Internet de las Cosas (IoT). Es una infraestructura que ya cubre más de 16.000 ubicaciones en toda España.

Vodafone contribuye a mejorar la seguridad en las carreteras

Las luces de emergencia V16 Help Flash IoT tienen una función clave. Reemplazarán a los clásicos triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que su uso será obligatorio en todo el país.

Esta baliza conectada no solo mejora notablemente la visibilidad de los vehículos detenidos en carretera. También incorpora una tecnología avanzada de conectividad. Gracias a una SIM integrada, el dispositivo se mantiene conectado permanentemente a la red IoT de Vodafone, incluso en zonas donde la cobertura es limitada.

Una de las mayores ventajas de estas balizas es su capacidad para enviar automáticamente la ubicación del vehículo detenido a la plataforma DGT 3.0. Desde allí, la información se distribuye a sistemas de navegación, aplicaciones móviles y vehículos cercanos. Esto permite alertar en tiempo real a los conductores de la zona sobre la incidencia, mejorando notablemente la seguridad vial al facilitar una reacción rápida.

Apuesta acertada de Vodafone

Este avance no solo mejora la forma en que se gestionan los accidentes y averías en carretera. Además puede salvar vidas.

Al conectar a las personas, los vehículos y las infraestructuras de tráfico, se consigue reducir el tiempo de respuesta ante emergencias. Y con ello, la probabilidad de nuevos accidentes.

La apuesta de Vodafone por las balizas Help Flash IoT es una muestra clara de su intención de diversificar su negocio. Apuesta por la innovación y por un futuro en el que la tecnología no solo nos conecta, sino que también nos protege. Así, la compañía no solo refuerza su presencia en el ámbito de la conectividad, sino que se posiciona como un actor relevante en la transformación digital de la seguridad vial.