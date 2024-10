Euromillones deja un premio millonario en España tras su último sorteo

Euromillones no deja de sorprender y el sorteo de este pasado martes, 22 de octubre, no ha sido la excepción. Aunque muchos sueñan con llevarse el gran bote, lo cierto es que cada semana Euromillones reparte otros jugosos premios entre los jugadores más afortunados.

Y esta semana no ha sido diferente. Los números de la combinación ganadora del Euromillones y la emoción de comprobar los resultados ha vuelto a España. Con la combinación ganadora del sorteo, que ha sido 03, 13, 27, 30 y 46; estrellas 01 y 02.

Un boleto premiado en Cádiz y otro en Granada

Este último sorteo de Euromillones ha dejado buenas noticias en nuestro país, con dos jugadores que no se han ido con las manos vacías a casa. En Chiclana de la Frontera, Cádiz, un boleto de tercera categoría ha sido premiado con casi 14.000 euros. No es el gran premio, pero seguro que el ganador se ha llevado una grata sorpresa.

En Granada, un afortunado ha sido el agraciado con la lotería adicional de ‘El Millón’, llevándose nada menos que un millón de euros a casa. Esta vez, la suerte estuvo de su lado y la combinación ganadora fue HLR58554. Un golpe de suerte que seguro le cambiará la vida a este afortunado.

‘El Millón’ es un sorteo adicional que se realiza exclusivamente en España como parte del Euromillones. Cada boleto comprado en España para este sorteo incluye automáticamente una participación en ‘El Millón’, que ofrece un premio fijo de un millón de euros. Al finalizar el sorteo del Euromillones, se extrae un código alfanumérico único y, si coincide con el código impreso en el boleto de un jugador, este se lleva el premio.

Más de 61 millones de euros en juego

Si eres de los que sueñan a lo grande, entonces la próxima rifa de Euromillones te interesa. Al no haber acertantes de primera categoría esta vez, el bote sigue subiendo y ya ha alcanzado los 61 millones de euros. Así que, si no has ganado en esta ocasión, aún tienes otra oportunidad para hacerte millonario el próximo viernes, 25 de octubre.

En cuanto a la recaudación de este último sorteo de Euromillones, las cifras también son impresionantes. Un total de 3.812.809 papeletas fueron jugadas en toda España, generando una recaudación de 8.388.179 euros.

Recuerda que cada martes y viernes, el Euromillones reparte millones entre los participantes de Europa, ¡así que no pierdas la esperanza! Todo puede cambiar con cinco números y dos estrellas. ¿Y tú? ¿Has comprobado ya tu boleto?