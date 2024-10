La estrategia que sigue Movistar para captar a nuevos clientes: no es ningún secreto

Movistar tiene claro cómo mantener a sus clientes satisfechos y, además, atraer a nuevos usuarios. La clave está en la calidad de su servicio y en ofrecer contenido de primer nivel en Movistar Plus+. Especialmente con estrenos mensuales que cubren todos los géneros.

En noviembre, se suman al catálogo películas esperadas, como Cazafantasmas. Imperio helado, Dune: Parte Dos y El Clan de Hierro. Estos lanzamientos no solo enriquecen la experiencia de los abonados, sino que consolidan a Movistar como un referente en entretenimiento de calidad.

Movistar viene repleto de novedades

Los estrenos más destacados inician con Cazafantasmas. Imperio helado, disponible el 1 de noviembre. Continúa así la saga con nuevas aventuras de los personajes de los 80 y otros actuales.

Dune: Parte Dos, programada para el 22, sigue a Timothée Chalamet y Zendaya en una historia épica basada en la obra de Frank Herbert. El Clan de Hierro se estrenará el 8 de noviembre. Cuenta con Zac Efron y Jeremy Allen White en una trama sobre la legendaria familia de lucha libre estadounidense.

Entre otros títulos, también estarán disponibles Freelance el 15 de noviembre y Misión hostil el 29, ofreciendo opciones de acción y comedia. Para aquellos que buscan dramas de gran profundidad, Siempre nos quedará mañana estará en el catálogo desde el 17 de noviembre. Explora la posguerra en Roma con la dirección y protagonismo de Paola Cortellesi.

Contenido de lo más variado

Estos estrenos no solo aumentan la satisfacción de los clientes, sino que ayudan a Movistar a destacarse en el competitivo mercado de la televisión. Ofrece cada mes novedades exclusivas que fidelizan a su audiencia y atraen a nuevos suscriptores. Apuesta fuerte por un contenido variado, desde acción y comedia hasta drama y ciencia ficción, asegurando que haya opciones para todos los gustos.

Gracias a estas incorporaciones de alta calidad, Movistar Plus+ se convierte en un motivo convincente para que muchos elijan a este operador. Y no solo por su servicio de televisión, sino también por la variedad y el valor añadido de su catálogo. Así, no solo retiene a sus clientes actuales, sino que sigue captando a quienes buscan un servicio de televisión completo y diverso.