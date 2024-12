Este es el nuevo puente que tendremos en España, pero no es para todos: ya falta menos

Se acerca el final de 2024, y con él, la temporada de fiestas y celebraciones. Mientras algunos disfrutan de los eventos navideños, hay quienes ya están pensando en el próximo año y, especialmente, en los festivos que marcarán sus calendarios. Aunque el foco esté en la Navidad, los españoles están deseando saber qué les depara el 2025 en cuanto a días libres y descansos.

Cada comunidad autónoma tiene sus propios días festivos, pero hay uno en particular que destacará en Madrid. A falta de un mes, los madrileños se preparan para un puente que solo ellos podrán disfrutar en 2025. Este puente, que coincide con el Día de Reyes, caerá en lunes, lo que les permitirá disfrutar de un descanso en pleno inicio del año.

El puente de Reyes en Madrid: un descanso solo para algunos

El próximo 6 de enero, Día de Reyes, será festivo en la Comunidad de Madrid. Esta fecha caerá en lunes, lo que permitirá a los madrileños disfrutar de un puente para celebrar las tradicionales reuniones familiares y, por supuesto, los esperados regalos de los Reyes Magos.

Sin embargo, no todo el mundo podrá gozar de este día libre, ya que en otras regiones de España no se marcará como puente en el calendario laboral. Para muchos, será un día de trabajo habitual, ya que aunque el Día de Reyes es festivo en todo el país, algunas comunidades no lo disfrutan con el mismo descanso.

La diferencia de festivos

Aunque el 6 de enero es festivo en toda España, no todo el mundo podrá disfrutar del mismo descanso. En comunidades como Madrid, se crea un puente de tres días, lo que permite a los madrileños disfrutar de un fin de semana largo. Sin embargo, en otras regiones, aunque también es festivo, no todos tendrán el día libre, en algunos sectores como el comercio, la hostelería o los servicios esenciales, muchas personas seguirán trabajando.

Si vives en Madrid, prepárate para aprovechar este puente único, del Día de Reyes. Podrás disfrutar de un lunes libre para celebrar el Día de Reyes, mientras que en otras comunidades, como Cataluña, aunque también es festivo, no todas las personas tendrán el mismo descanso.