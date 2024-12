Aviso urgente sobre el Cupón Extra de Navidad de la ONCE: faltan horas

La ONCE ha lanzado un aviso urgente para todos aquellos que quieran probar suerte con su Cupón Extra de Navidad. El sorteo, uno de los más esperados del año, se celebra el próximo 1 de enero, pero cuidado porque las ventas cierran en pocas horas.

Este Cupón Extra de Navidad ofrece una oportunidad única para comenzar el año nuevo con un golpe de suerte. Pero, como te hemos avisado, ¡el tiempo apremia! Tienes hasta la noche del 31 de diciembre para conseguir tu número y participar en este emocionante sorteo.

Aviso de la ONCE: ¿hasta qué hora se puede comprar el Extra de Navidad?

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE estará disponible para su compra hasta las 21:00 horas del día 31 de diciembre. A partir de esa hora, ya no será posible adquirir más boletos para este sorteo tan especial. Es importante que no dejes para mañana lo que puedes comprar hoy, ya que las horas están pasando rápidamente.

El sorteo tendrá lugar este miércoles, dando la bienvenida al nuevo año con la ilusión de que uno de los números afortunados será el tuyo. La ONCE prepara este evento con mucho entusiasmo, y miles de jugadores esperan con ansias conocer a los ganadores.

Premios en juego

Los premios del Cupón Extra de Navidad son impresionantes y pueden cambiarle la vida a quien los gane. El premio principal de este sorteo navideño extraordinario repartirá 80 premios de 400.000 € a las cinco cifras del premio principal.

También 80 premios de 40.000 € a las cinco cifras del primer premio adicional y 80 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional. Además, se repartirán 12.000 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

La ilusión de los jugadores de la ONCE

Cada año, el Extra de Navidad llena de ilusión a los jugadores de la ONCE, quienes confían en la suerte y esperan que sus números sean los afortunados. La ONCE organiza este tipo de sorteos para recaudar fondos que van destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

No pierdas más tiempo, ¡compra tu Cupón Extra de Navidad de la ONCE antes de las 21:00 horas del 31 de diciembre. Cruza los dedos para el gran sorteo del 1 de enero! La suerte podría estar de tu lado en este inicio de año.