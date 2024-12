El aviso de la OCU a todos los conductores: esta es la gasolina que más te conviene

El precio de la gasolina es un quebradero de cabeza para muchos conductores, especialmente con la subida de los costos. En medio de este panorama, cualquier consejo que ayude a ahorrar es bienvenido. Por eso, la OCU ha realizado un estudio sobre cuál es la gasolina más conveniente para tu coche y para tu bolsillo.

¿Deberías elegir gasolina premium o la estándar? La respuesta no es tan sencilla. La OCU ha analizado los diferentes tipos de combustible que se venden en España y ofrece algunas recomendaciones clave para los conductores.

¿Qué diferencia a la gasolina premium de la estándar?

Según la OCU, no hay grandes diferencias entre la gasolina de distintas marcas, ya que todas provienen de las mismas refinerías y cumplen con los requisitos de calidad. Lo único que varía son los aditivos que se incorporan a cada tipo de combustible.

Los carburantes premium, que suelen costar unos céntimos más por litro, contienen una mezcla de aditivos que, en teoría, mejoran el rendimiento del motor. Sin embargo, la OCU explica que no siempre se notan los efectos y que las mejoras son difíciles de comprobar a corto plazo.

A pesar de que algunas petroleras afirman que su gasolina premium es mejor para el motor y el consumo, la OCU aclara que no existe evidencia concluyente que demuestre esto. Por ejemplo, un estudio realizado en Portugal no encontró mejoras en el rendimiento ni en la duración del motor al usar diésel premium. Sin embargo, aseguran que estos combustibles no perjudican al coche, por lo que de vez en cuando no estaría mal utilizarlos.

¿Vale la pena pagar más por el carburante premium?

Aunque la gasolina premium es más cara, con una diferencia de aproximadamente 20 céntimos por litro, puede que en ciertos casos merezca la pena. Los expertos indican que los aditivos de la gasolina premium pueden reducir el consumo y mejorar la eficiencia del motor. Esto se nota especialmente en el kilometraje, donde la diferencia se puede verificar fácilmente comparando los resultados con la gasolina estándar.

Otro de los beneficios de la gasolina premium es que ayuda a limpiar el motor de impurezas como la carbonilla, lo que previene posibles averías. También evita la condensación de agua dentro del motor, lo que puede causar oxidación. En resumen, aunque el precio es más alto, algunas ventajas a largo plazo pueden justificar la inversión.