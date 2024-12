Hacienda alerta: estos españoles deben tener cuidado al jugar a la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados del año en España. Sin embargo, ganar un premio importante puede traer consigo preguntas sobre su impacto en diferentes aspectos económicos, especialmente para los pensionistas. ¿Podrían perder su pensión si obtienen un premio? Esto es lo que necesitas saber.

Hacienda se moja sobre las pensiones y los premios de lotería

Los pensionistas que ganan un premio de la Lotería de Navidad no tienen por qué preocuparse si su pensión es contributiva. Y es que este tipo de prestación no se ve afectada por ingresos adicionales como premios de lotería. Por lo tanto, recibir un premio no implica que se les "quite" o reduzca la pensión de jubilación.

No obstante, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a un 20% de retención de impuestos. Lo que significa que Hacienda se quedará con una parte del premio antes de entregarlo al ganador. Por ejemplo, si el premio es de 400.000 euros (el Gordo), el importe neto será de 328.000 euros tras descontar los impuestos.

¿Qué pensionistas podrían verse afectados? Les pueden quitar su pensión

El escenario cambia para quienes reciben pensiones no contributivas o subsidios que dependen del nivel de ingresos. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital o ayudas de carácter social. Estas prestaciones tienen límites estrictos sobre los ingresos anuales que el beneficiario puede percibir.

Si el premio de la lotería hace que los ingresos totales superen el umbral permitido, el beneficiario podría perder la ayuda en los años siguientes. O bien podría tener que devolver parte de lo recibido.

Por ejemplo, si una persona que cobra una pensión no contributiva gana un premio grande, deberá comunicarlo a la Seguridad Social. Y es que estos premios se consideran ingresos adicionales y pueden alterar la continuidad de la prestación.

Recomendaciones para los pensionistas ganadores

Consultar con un asesor fiscal: Para entender cómo afecta el premio a su situación fiscal y a las ayudas que perciben.

Informar a la Seguridad Social: En caso de que reciban ayudas sujetas a requisitos de renta, deben notificar los ingresos del premio.

Planificar el uso del dinero: Aunque recibir un premio es motivo de alegría, gestionarlo adecuadamente puede evitar problemas a largo plazo.

Con todo, mientras que las pensiones contributivas no están en riesgo, los subsidios y ayudas sociales sí podrían verse afectados por un premio grande. Por ello, es fundamental conocer las implicaciones fiscales y legales de ganar en la Lotería de Navidad y actuar con responsabilidad.