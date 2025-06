Zasca a David Cid (Comuns) por quejarse del cambio climático: '¿Y el avión a Hungría?'

Los Comuns han sido muy criticados estas últimas horas por un nuevo ejercicio de hipocresía participando en la Marcha del Orgullo en Budapest. Ada Colau y Jaume Asens fueron a cuestionar las políticas de un país soberano, pero llevan años callando por la persecución de la homosexualidad en Marruecos o Palestina. Pero su hipocresía no termina aquí, ya que mientras viajan en avión se quejan de la ampliación del aeropuerto de Barcelona y del cambio climático.

El diputado y portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha criticado el impacto medioambiental que tendrá la ampliación de Barcelona-El Prat. Para hacerlo, ha recurrido al habitual alarmismo con las temperaturas. “Treinta grados de mínima en Llançà y Portbou esta noche”, ha dicho en X.

“O hacemos frente a la emergencia climática o nos asaremos vivos”, según Cid. El diputado ha dicho que no tiene sentido “ninguna infraestructura que genere más emisiones de CO2 y más cambio climático”.

Lo ha dicho coincidiendo justamente con el viaje en avión de los representantes de su partido a Budapest. Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar.

Zasca monumental a David Cid

“¿A Budapest cómo habéis ido, en bici?”, es el zasca monumental que se lleva David Cid. Pero no es el único comentario a su publicación. En este misma línea van muchos mensajes que recuerdan el viaje de los dirigentes ecosocialistas a Budapest.

Los mensajes transmiten un evidento descontento. La gente está harta que estos dirigentes den lecciones e impongan sus obsesiones mientras en su vida privada hacen justo lo contrario. Quienes pagan las consecuencias de sus políticas verdes son los ciudadanos con más impuestos, mientras ellas viajan a todo lujo a costa del contribuyente.

Le preguntan a David Cid si a Budapest han ido en tren, o es que solo contaminan los aviones que llegan a Barcelona. "Ya pagamos el robo del impuesto de CO2, ¿aún queréis más dinero para vuestras vacaciones?".

También critican la reforma de Via Laietana, que generado mucha controversia porque no tiene ni un árbol.

"¿Por ejemplo como Via Laietana donde no habéis puesto un jodido árbol? De cinismo vais sobrados, ahora de sentido común os falta por todos lados", dice un usuario de X. Los mensajes dejan claro que los Comuns no atraviesan su mejor momento en cuanto a credibilidad.