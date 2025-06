VÍDEO | Una pelea a machetazos entre extranjeros alerta de la inseguridad en Figueres

Figueres se ha consolidado como uno de los epicentros de la delincuencia en Cataluña, pese a tener apenas 50.000 habitantes. Estas últimas horas ha vivido dos episodios que reflejan la preocupante situación de inseguridad. Dos magrebíes se han enfrentado a machetazo limpio enmedio de la calle, y otro extranjero ha sido apaleado cuando intentaba robar.

En las redes sociales se han viralizado las imágenes de la pelea entre dos extranjeros en la calle Gerona de Figueres. Según las primeras informaciones, la víctima no ha querido denunciar y la policía asegura que tanto víctima como agresor son viejos conocidos.

En las imágenes se ve a dos jóvenes magrebíes peleándose, y al menos uno de ellos lleva en la mano un arma blanca de grandes dimensiones. Estas peleas generan mucha inseguridad entre los vecinos. Las imágenes están circulando por las redes sociales, con muchos comentarios que claman contra la inseguridad y piden soluciones urgentes.

Figueres, un polvorín a punto de estallar

Figueres sigue el camino de zonas como La Mariola, Salt o Cerdanyola. Esta misma semana, la policía ha detenido en esta localidad a un multirreincidente magrebí por 32 robos con fuerza en vehículos y empresas. Una mujer ha denunciado haber sido violada por un hombre de origen magrebí en los baños de la estación de Figueres.

Robos, agresiones sexuales, peleas e inseguridad es el pan de cada día de muchos catalanes en sus barrios. Figueres es una de las ciudades donde más ha crecido la violencia en los últimos años. Su alcalde, Jordi Masquef, muestra un perfil duro contra la delincuencia, pero la situación está fuera de control como en muchas otras localidades.

Operación contra la multirreincidencia

El alcalde ha hecho balance de la Operación Kanpai contra la multirreincidencia, el pasado 14 de junio en Figueres. 186 personas han sido identificadas, se han interceptado 56 vehículos y de han realizado varias actuaciones contra drogas y tenencia de armas.

Destacan además varias denuncias por incumplimiento de la normativa de extranjería y la localización y retorno de dos menas fugados. Ha habido varias actuaciones también por incumplimiento de ordenanzas municipales.

"La lucha contra la multirreincidencia es una obligación, no una opción", ha dicho el alcalde de figueres. "No permitiremos que unos pocos pongan en riesgo la seguridad de la ciudad, no hay lugar para la impunidad", ha añadido. Ha mostrado su compromiso para "reforzar las medidas de seguridad" y de "coordinaciones entre cuerpos policiales".