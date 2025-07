VÍDEO: Un joven de Torre Pacheco de origen marroquí desmonta el relato de la izquierda

El Gobierno, los partidos de izquierdas y también la prensa (tanto la considerada progresista como gran parte de la conservadora) llevan días vendiendo el relato de que, lo que pasa en Torre Pacheco, es simplemente un grupo de ultraderechistas que quieren apalizar inmigrantes.

El objetivo ha sido criminalizar a unos vecinos hartos de la impunidad que tienen muchos delincuentes. Aunque es cierto que en esta localidad de Murcia ha aparecido gente de extrema derecha, el sistema ha optado por generalizar y meterlos todos en un mismo saco. Es decir, han hecho lo que precisamente ellos denuncian que se hace con los inmigrantes.

Aunque incluso con esto hace trampa el sistema y sus altavoces mediáticos. Porque, más allá de grupúsculos minoritarios, hay poca gente esté criminalizando a toda la comunidad inmigrante. El problema, como han señalado multitud de vecinos de Torre Pacheco, son aquellos extranjeros (o de origen extranjero) que han hecho de la delincuencia su modo de vida. Y, como en este país hay las leyes que hay, apenas reciben castigo por sus acciones.

A lo mejor lo tienen más claro después de escuchar a este joven de Torre Pecheco de origen marroquí que entrevistó este martes Bertran Ndongo para Periodista Digital. Este chaval es hijo de un inmigrante que llegó a España hace 30 años. Y esto es lo que opina sobre los altercados vividos en los últimos días en esta localidad Murciana.

"Me parece muy mal todo porque hay marroquíes como yo que venimos aquí a trabajar. Yo he nacido aquí, mi padre lleva 30 años trabajando aquí. Yo he estado trabajando y estudiando para que luego venga gente y nos manche la imagen", decía en referencia a los autores de la agresión al anciano que inició toda la polémica y a las decenas de jóvenes de origen marroquí que han protagonizado disturbios, peleas y agresiones en Torre Pacheco estos últimos días.

"Esto no me afecta a mí solo, nos afecta al resto. A todos los marroquíes y a todos los inmigrantes", denuncia. Por este motivo, defiende sin dudar la deportación de inmigrantes que cometan delitos, como es el caso de los agresores al anciano en Torre Pacheco. "Pero no solo los marroquíes, cualquier inmigrante que haga algo mal, tiene que estar fuera. Porque no puede venir aquí y manchar la imagen del resto que de verdad venimos aquí a buscar un futuro".

Y uno puede pensar que se trata de una opinión anecdótica, pero él mismo asegura que "todos mis amigos opinan lo mismo". De hecho, explica que "yo tengo amigos que votan a Vox porque no quieren aquí a los que están manchando la imagen[del resto de inmigrantes]. Yo tampoco los quiero porque me joden a mí, a mi padre y a mi madre que son trabajadores".