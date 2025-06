El Sindicat de Llogateres amenaza con denunciar a E-Notícies y a su director

El Sindicat de Llogateres ha amenazado a E-Notícies y a su director, Arnau Borràs, con denunciarlos en los juzgados si se ratifica o elimina un vídeo que hizo Arnau Borràs hace unos días sobre la cara oculta del colectivo liderado por Carme Arcarazo. Podéis ver el vídeo en cuestión justo aquí debajo.

La història del Sindicat de Llogateres que no t'explicaran els mitjans subvencionats

En resumen, parece ser que al Sindicat de Llogateres no les hizo gracia que se destaparan sus vergüenzas. Y ahora quieren silenciarnos con esta amenaza. Pero en el vídeo no se dice ninguna mentira (a pesar de lo que sostiene el Sindicat), existe algo llamado libertad de expresión y no es nuestro problema que no toleren las críticas. Así que no rectificaremos, ni eliminaremos ningún vídeo. Y, si no les gusta, pueden emprender las acciones legales que consideren oportunas. Pero no nos hará callar ni a E-Noticínes ni a su director.

En el vídeo que encontraréis en la parte superior de la noticia os contamos todos los detalles de la amenaza judicial del Sindicat de Llogateres. El autodenominado sindicato que, acostumbrado a que los medios subvencionados le rían las gracias, no tolera la libertad de prensa y la libertad de expresión.