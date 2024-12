Sílvia Orriols (Aliança Catalana) y David Cid (Comuns) se las tienen en Twitter

Hace un mes se vivió un desafortunado episodio en el Parlament. El diputado de los Comuns, David Cid, llamó “nazi” a Sílvia Orriols mientras esta intervenía desde el atril. El presidente Rull pidió a Cid que retirara el insulto, pero el diputado se negó.

Ante esto, Orriols volvió a denunciar que esta clase de calificativos “banalizan” los regímenes totalitarios, como el de la Alemania nazi. Por su parte, Cid se reafirmó en su postura en redes sociales. “No dejaré nunca de llamar nazis, neonazis y fascistas a los nazis, neonazis y fascistas”, dijo.

Y esta polémica ha sido lo suficientemente viral como para que todavía continúe. En una entrevista para El Café de Ideas, Gemma Nierga le preguntó a Cid “si mantiene este insulto tan grave”. David Cid matizó sus palabras de un modo particular y dijo “creo que no es insulto. Es verdad que me salió de dentro y me faltó ‘finezza’ parlamentaria, tal vez le podría haber llamado neonazi o fascista”:

Estas palabras encontraron otra vez respuesta en la propia afectada, Sílvia Orriols. A través de redes sociales, Orriols le dijo al diputado Cid que más que ‘finezza’, lo que le falta es cultura. “No te falta finura, David, te falta cultura...”. Y casi acto seguido, David Cid volvía a responder: “Siempre nos falta cultura, en todo caso a ti te sobra odio”:

Las reacciones de los usuarios

Los usuarios y seguidores de Orriols han reaccionado de manera bastante airada a estas palabras de David Cid. Son mayoría los que insisten en que no se pueden tolerar estas referencias constantes al nazismo y otras ideologías totalitarias. También son muchos los que recuerdan que Orriols se ha presentado a unas elecciones y ha ganado legítimamente su parte de los votos.

“Qué manera de minimizar el nazismo y todo lo que significó”, “Discrepar políticamente es legítimo, pero hace falta respeto por el voto democrático y rigor histórico”. “El nivel de los políticos del país es estremecedor”, se lamentaban los usuarios. “Como te encuentres con un neonazi de verdad a ver si te atreves a decírselo”.

Lo que es seguro es que esta clase de situaciones no hacen más que reforzar la polarización y el perfil político de Orriols. Además de que las polémicas le dan visibilidad, estos insultos contra la lideresa de Aliança Catalana remarcan la inquietud que genera su figura.