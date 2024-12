Una jurista catalana defiende que subir las penas no disminuye la delincuencia

El aumento de la delincuencia ha ido asentando un consenso en la sociedad catalana sobre la necesidad de endurecer las penas de cárcel. Sin embargo, algunos sectores de la izquierda se resisten a aceptarlo.

Esta semana han sorprendido las declaraciones de una experta jurista en el digital Vilaweb. No es la primera vez que esta magistrada de la Audiencia Provincial se pronuncia en este sentido. Es una de las defensoras en Cataluña de las tesis antipunitivistas.

Esta teoría defendida por partidos como ERC, Comuns y la CUP, defiende que la solución a la delincuencia no es endurecer el código penal. Así, afirman, solo se lesionan los derechos de los reos y no soluciona el problema de la raíz. Lo que hay que atajar, dicen, son las desigualdades sociales que originan la delincuencia.

Empatía con los delincuentes

En esta entrevista, la jurista muestra una gran empatía hacia los delincuentes.

“Hablamos de la pena de cárcel como si fuera cualquier cosa. Cualquier día de privación de libertad afecta a la persona que lo sufre. Y si no, que nos encierren a nosotros, a ver si lo entendemos igual”, afirma.

Según esta jurista, está estudiado que las motivaciones de la criminalidad no responden a las penas que se aplican. La razón del aumento de la delincuencia no es, a su parecer, que haya penas demasiado bajas. Pone como ejemplo los delitos contra la propiedad.

"Los delitos patrimoniales tienen penas muy altas en nuestro país, y aun así tenemos muchos delitos de este tipo". La razón, advierte, es que "los motivos no son las penas sino la desigualdad, las bolsas de marginalidad y las dificultades de salir adelante".

Aclara que con esto no está justificando la delincuencia. Pero sí insiste en que "tú no puedes luchar contra el delito solo con la pena de cárcel". En el caso de las violaciones, afirma que "no podemos luchar contra las agresiones sexuales solo con el código penal".

Críticas a la experta

En los comentarios le preguntan cómo es que en El Salvador se ha reducido el crimen de una forma tan importante aplicando la mano dura contra los delincuentes. Son muchos los que piensan que la situación en Cataluña se ha ido de las manos, y hace falta más contundencia. Ahora mismo, por ejemplo, se está debatiendo una reforma del código penal para atajar la multirreincidencia.

Las agresiones sexuales han sido precisamente uno de los delitos que más se ha disparado en Cataluña en los últimos años. Una tipología sexual que admite el debate sobre como solucionar el problema desde la raíz, por ejemplo con educación sexual. Lo cual no está reñido con penas de cárcel más duras para los violadores.