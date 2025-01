Se dispara la llegada de inmigrantes ilegales: segunda cifra más alta registrada nunca

Ya hace tiempo que ha quedado demostrado que las fronteras en España se han convertido en un colador. La llegada de inmigrantes ilegales a territorio español no solo no disminuye, sino que aumenta. Y este año 2024 no ha hecho más que confirmar la tendencia al alza de la llegada de forma irregular de extranjeros.

Según datos oficiales, este 2024 ha cerrado con la llegada de 63.970 inmigrantes ilegales. Se trata de la segunda peor cifra registrada nunca. De hecho, el récord se ha quedado a tan solo 328 personas. Y es que en 2018, un año fatídico en este sentido, fueron 64.298 los inmigrantes que cruzaron la frontera irregularmente. Pero los datos alarmantes no se quedan ahí.

Los 63.970 inmigrantes ilegales que llegaron a España en 2024 representa un aumento del 12,5% respecto al año 2023. Es decir, este año han entrado de forma irregular a territorio español 7.118 inmigrantes más que en el año pasado. Y todo esto, además, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez viajó hasta Mauritania para ofrecer dinero público español con la intención de frenar las rutas migratorias que, en gran parte, salían de este país africano. La medida, pues, simplemente ha servido para que la cifra registrada este 2024 no haya sido realmente escandalosa.

Queda claro, pues, que frenar las vías de llegada de inmigrantes ilegales a España sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades. Y es que la mano dura del gobierno italiano de Giorgia Meloni respecto al fenómeno migratorio ha hecho que las rutas hacia territorio español hayan cogido protagonismo en los últimos meses. Algo que ya se refleja en los datos y que se seguirá sucediendo mientras duren las políticas del gobierno español que generan un efecto llamada.

Por si fuera poco, el reto de controlar la inmigración ilegal tiene, además, su parte relacionada con la seguridad. No hay que olvidar que, recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno situó los flujos de inmigración ilegal como un factor de preocupación de “intensidad muy alta”. Se situaba así como una de las principales amenazas para la seguridad nacional, tal y como admitía el propio Departamento.