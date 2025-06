Pedro Sánchez se aferra a Salvador Illa en su momento más complicado

Salvador Illa y Pedro Sánchez se han reunido este viernes en la Moncloa, en un encuentro rodeado de misterio y secretismo. El Presidente del Gobierno citó al President de la Generalitat en medio del terremoto político por los escándalos de corrupción. Illa canceló su agenda prevista para este viernes para acudir a la llamada de su jefe y amigo.

De momento no han trascendido los detalles sobre el contenido de la reunión, que refleja la importancia de Illa para Sánchez en un momento crucial. El PSOE ve ahora mismo en la Generalitat su último baluarte para resistir a la crisis.

La afectación de la crisis al gobierno navarro refuerza aún más la necesidad de Pedro Sánchez de aferrarse a Salvador Illa. El President de la Generalitat ha reiterado esta misma semana su limpieza ante las acusaciones de la oposición. Además, ha reiterado su confianza en Pedro Sánchez y la continuidad de su gobierno.

La reunión se ha producido en horas muy difíciles para el Presidente del Gobierno. Esta misma mañana, la Guardia Civil ha entrado en la sede socialista en Ferraz para recabar más pruebas sobre la corrupción que salpica a Santos Cerdán. En el núcleo duro de Pedro Sánchez se ha instalado la sensación de que el Presidente no resistirá mucho más.

Sánchez prepara una transición dulce

No se conocen detalles sobre lo que han hablado Illa y Sánchez, pero el Presidente del Gobierno podría estar preparando una transición dulce de su liderazgo. Fuentes internas socialistas dan por hecho que Sánchez tiene los días contados. Y afirman que estaría buscando un sucesor para salvar el Gobierno hasta las próximas elecciones en 2027.

En las quinielas no aparecería Salvador Illa, que sigue siendo la última esperanza y al cual el PSOE no quiere quemar. Además, Illa no tiene un sustituto claro en Cataluña. La estrategia de Ferraz sigue siendo mantener a Illa en la Generalitat, y buscar como sustituto de Sánchez a un perfil neutro como Carlos Cuerpo.

Pero Illa debe tener un papel activo en la difícil etapa que les espera a los socialistas en los próximos meses. Illa ha reiterado su lealtad a Pedro Sánchez, y Sánchez ve en él una pieza clave en dos sentidos. Por un lado, como bastión de la resistencia socialistas en los territorios, y por otro, como último barón del sanchismo que se mantiene en pie.

Illa es clave para mantener la presencia socialista en los territorios, y nada menos que en un feudo clave como es Cataluña. Pero es también importante para neutralizar los sectores críticos del PSOE que quieren aprovechar el debilitamiento de Sánchez. En Moncloa tienen claro que mientras Illa siga en pie, los García-Page de turno no tendrán opción.

Panorama muy incierto para Illa

Mientras, Pedro Sánchez sigue encerrado en su búnker haciendo y deshaciendo para intentar sortear la crisis. Quienes están cerca hablan de un Pedro Sánchez abatido y a la desesperada. Nadie conoce sus intenciones, pero cada vez tiene menos salida.

Su situación es tan desesperada que por primera vez desde 2019 se plantea su sucesión en el Gobierno. Pero no del PSOE, y ahí es donde está la clave, porque Sánchez quiere dar la batalla por la guerra interna. Para ello necesitará a los pocos aliados que le quedan en la guardia pretoriana encabezada por Salvador Illa.

Este debe tener también cuidado para que su apoyo incondicional a Sánchez no afecte demasiado al escenario político catalán. Las encuestas, hasta ahora, le sonríen. Pero está por ver qué impacto tendría el desmoronamiento del sanchismo en su traslación catalana.

De momento, Illa está intentando hacerse fuerte en el bloque progresista en el Parlament de Cataluña. Pero es una mayoría muy endeble, que podría dejarse en cueros si sus socios se hunden como apuntan las encuestas. A la espera de conocer el contenido de la reunión de hoy queda claro que Sánchez lo tiene muy negro y que Illa se enfrenta a un panorama muy incierto.