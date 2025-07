Otro caos en Educació: 45.000 maestros no saben dónde trabajarán por culpa de un error

La última operación para repartir destinos docentes en Cataluña ha descarrilado antes de empezar. El Departament d’Educació retiró de su web, con menos de veinticuatro horas de vigencia, las listas de adjudicación para el próximo curso. La Conselleria admite “incidencias no justificadas” y deja a miles de profesores en un limbo laboral que se prolongará, al menos, una semana más.

Un fallo que afecta a casi todo el cuerpo de maestros

Según los datos trasladados por el Govern, la incidencia alcanza a unos 45.000 docentes de Primaria y Secundaria. El error permitió que algunos interinos adelantasen en el orden de preferencia a funcionarios de carrera y excluyó del sorteo unas 800 plazas que nunca llegaron a ofrecerse.

Fuentes internas subrayan a medios como La Vanguardia que no se siguieron las instrucciones técnicas enviadas a los equipos informáticos. El departamento ha abierto un expediente informativo y no descarta sanciones si se demuestra responsabilidad humana y no meros fallos de software. La repetición del proceso se fijará para la próxima semana y contará con la supervisión del Síndic de Greuges y de los sindicatos, que participarán como observadores para garantizar la transparencia.

El malestar sindical se dispara

La USTEC, sindicato mayoritario, califica la situación de “la más grave vivida en Educación en los últimos tiempos”. Su portavoz, Iolanda Segura, denuncia que los listados provisionales ya contenían fallos y que muchos se agravaron en la versión definitiva. Segura alerta de un “efecto dominó” que podría obligar a revisar todas las plazas, incluidas las llamadas perfiladas, reservadas para proyectos concretos y muy cuestionadas por su escasa concurrencia en igualdad de condiciones.

Entre el profesorado cunde la inquietud. Quien contaba con destino estable ahora teme un traslado forzoso; quien esperaba su primer nombramiento desconoce si deberá cruzar la comunidad a finales de agosto. “La incertidumbre está generando verdadero estrés”, resumen representantes de CCOO y CGT.

Un episodio que agrava la crisis educativa catalana

El traspié llega en un momento delicado para la educación catalana, que acumula fracaso tras fracaso. A mediados de junio, la consellera Esther Niubó admitió que las últimas pruebas de competencias básicas registran una caída continuada del nivel académico desde 2015. La titular de Educación prometió centrarse en lengua, matemáticas y formación docente, además de estabilizar plantillas para reducir la alta rotación:

En cualquier caso, el margen de mejora se estrecha. Informes recientes de la Fundació Bofill - uno de los responsables de esta situación - alertan de que nueve de cada diez alumnos con bajo rendimiento en Primaria repiten esos resultados en la ESO. El Govern planea desdoblar grupos y reforzar apoyos, pero necesita plantillas cerradas en julio para empezar el curso con normalidad. El caos actual amenaza ese calendario.

Próximos pasos

Educació trabaja contrarreloj para publicar nuevas listas la próxima semana. Hasta entonces, los directores de centro no pueden planificar horarios ni proyectos y los docentes afectados no saben en qué provincia deberán presentarse el 2 de septiembre. Los sindicatos exigen compensaciones si el retraso genera gastos de traslado o pérdida retributiva.

Mientras se investigan las causas, la Conselleria insiste en que el sistema informático se depurará antes de la segunda adjudicación y pide disculpas públicas a los afectados. Si falla de nuevo, el inicio del curso 2025-2026 podría arrancar con aulas sin maestros asignados y con otra crisis política sobre la mesa.