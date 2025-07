Los Comuns salen trasquilados tras insultar a los vecinos de Torre Pacheco

El sistema, y especialmente las llamadas izquierdas, han decidido que los vecinos de Torre Pacheco son de extrema derecha. No les entra en la cabeza que, la mayoría de ellos, puedan ser simplemente vecinos hartos de ver como los delincuentes campan a sus anchas sin pagar por sus actos.

Les da igual que el origen de los enfrentamientos de los últimos días en esta localidad de Murcia sea la paliza que varios jóvenes propinaron a un anciano. Les da igual que, como ha explicado OKDiario este lunes, de momento se haya detenido a dos jóvenes de 21 y 22 años, de nacionalidad marroquí y en situación irregular. No se les acusa de agredir al hombre mayor, pero sí de jalear al agresor y de no socorrer a la víctima. En cualquier caso, al sistema y a la izquierda en particular eso le da igual.

Le da igual porque el relato que quieren imponer es el de que lo que está pasando en Torre Pacheco es obra única y exclusivamente de la ultraderecha y del racismo. Y este mismo relato es el que han querido reivindicar los Comuns este mismo lunes en sus redes sociales. Algo, pero, por lo que les ha acabado saliendo el tiro por la culata.

El partido de Jéssica Albiach, Ada Colau, David Cid y compañía no han dudado a la hora de insultar a los vecinos de Torre Pacheco. "Lo que pasa en Torre Pacheco es una cacería racista alimentada por el odio de la extrema derecha y la complicidad de quien mira hacía otro lado", afirmaban en X usando todos los tópicos posibles.

Lo que quizás no se esperaban era que decenas de usuarios les reprocharan sus palabras y acabasen saliendo trasquilados. Y de qué manera. "Sois vosotros quiénes alimentáis la extrema derecha", les respondía Carlos Martínez. "Tenéis tiempo para hablar de Murcia, pero no del sin techo que asesonaron el viernes en la Barceloneta, hipócritas", les recordaba este vecino de Barcelona. En este caso, aludía a unos hechos sucedidos en la capital catalana en la que dos menores de edad y de origen magrebí intentaron robar a un sin techo y en el forcejeo mandaron al hombre al suelo y murió.

"Lo que está pasando en Torre Pacheco es consecuencia de vuestras políticas buenistas", les reprochaba Anna Rius. "O las autoridades se ponen las pilas o Torre Pacheco será una anécdota", alertaba un usuario llamado Marc. "Lleváis años ignorando los problemas que conlleva la inmigración ilegal", "quién mira hacia otro lado con los extranjeros multirreincidentes sois vosotros", "expulsad a los multirreincidentes y ya veréis que baja la ultraderecha", "por qué no condenáis la primera agresión" o "hipócritas" son algunos de los muchas respuestas, todas en contra, que han recibido los Comuns en su polémica publicación.