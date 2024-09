VÍDEO: Joan Garriga (Vox) deja muda a Gemma Nierga hablando de islamismo en TVE

El islamismo es ahora mismo la piedra de toque de la batalla cultural entre la izquierda woke y la derecha radical. En Cataluña, partidos como Vox están poniendo el acento en el peligro de la islamización y sus consecuencias, por ejemplo, para las mujeres. La izquierda rebate recurriendo a las etiquetas de “racistas” y “extrema derecha”, aunque en algunas ocasiones se quedan sin argumentos.

Es lo que ha ocurrido este jueves en el plató de TVE con la presentadora Gemma Nierga y su invitado, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga. La entrevista en El Cafè d'Idees ha acabado derivando, como suele suceder, al tema de la inmigración.

Garriga ha dicho que “la inmigración ilegal, y sobre todo islámica, a mi me da miedo”. A lo que Gemma Nierga ha reaccionado con estupor, preguntando si realmente le da miedo. “Me da miedo”, ha reiterado el portavoz de Vox, “porque ves pueblos del Amurdán donde las mujeres van por detrás y congresos donde dicen que las mujeres que se perfuman son putas”. Por eso afirma que “en tu casa, el invitado que no se comporta fuera”.

“O sea, a usted las personas árabes le dan miedo”, pregunta la presentadora intentando enredar con el vocabulario. Garriga intenta responder, pero Nierga sigue en sus trece. “¿Los musulmanes le dan miedo? ¿Me lo está diciendo en serio, los musulmanes le dan miedo?”

“Yo le hablo del islamismo, de la religión y su plasmación política que perjudica tanto a la mujer”, responde finalmente Garriga. Le pregunta a la presentadora si a ella no le da miedo, y si no teme que las leyes islámicas se acaben imponiendo en el Parlament. El portavoz de Vox concluye pidiendo respeto para las mujeres y cuestionando “si tenemos que permitir que en nuestra casa digan que las mujeres que se perfuman son fornicadoras”.

Sin argumentos

Garriga ha dejado muda a Gemma Nierga, que no ha sabido rebatir sus argumentos.

Durante la entrevista, Joan Garriga ha defendido “los controles migratorios y la inmigración legal por cuestiones de orden y seguridad”. Además, ha hecho hincapié en los recursos limitados: “En Cataluña, el 40% de las ayudas para la vivienda van destinadas a los extranjeros cuando solo representan el 16%”.

Garriga ha reiterado que “es muy peligroso” fomentar la inmigración ilegal. Nierga incluso ha recitado la Biblia para apelar a la humanidad y la acogida de los sin papeles, a lo que el dirigente de Vox ha pedido tratar el tema con responsabilidad. “La Biblia también dice que hay que perdonar, y si me ponen una multa el Estado no me perdona”, ha dicho Garriga, dejando una vez más a Nierga sin palabras.