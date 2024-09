El Gobierno de España denuncia a Xavier García Albiol y su respuesta se hace viral

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, vuelve a protagonizar una polémica con miembros del Gobierno central. El motivo no es otro que su contundencia a la hora de hablar de la inseguridad y de sus problemas derivados.

Ayer mismo, Albiol publicaba un duro mensajes en redes sociales refiriéndose a esta cuestión. De hecho, empezaba pidiendo disculpas por el tono que iba a usar. Pero lo que quería explicar, decía el alcalde, era un “puto escándalo”.

Casi 60 detenciones

Según informó Albiol, la policía municipal de Badalona había detenido a un delincuente de origen magrebí por robar en coches. El problema es que este individuo acumulaba 58 detenciones él solo. Desde hacía un mes, explicó Albiol, este ladrón ya había sido detenido en dos ocasiones más.

Ante esto, Albiol volvió a poner el grito en el cielo por el sinsentido de la multirreincidencia. Así mismo, reiteró la advertencia que ya ha hecho en alguna ocasión.

Si el Estado no consigue garantizar la seguridad, será la ciudadanía la que lo haga. “El día que un grupo de vecinos se canse y linche a uno de estos sinvergüenzas no seré yo quien se sorprenda. Lo que ocurre en España con esta gente no tiene nombre”:

El Gobierno aprovecha para hacer ruido

Poco tiempo después, la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz respondía al alcalde Albiol.

En un mensaje en redes, la ministra Saiz informaba de que iban a reportar las palabras de Albiol al Observatorio del Racismo y la Xenofobia. “Ya no solo defienden la violencia, también la alientan”, ha concluido la ministra en referencia al PP:

En otro mensaje de respuesta, Albiol ha denunciado la exageración interesada del Gobierno.

“Es una auténtica barbaridad”, ha dicho Albiol, que ha insistido en que no quiere que la ciudadanía se tome la justicia por su mano. “Y precisamente por esto estoy avisando”, insiste el alcalde:

“Esto no va de política, esto no va de ideología”, ha dicho Albiol sobre la necesidad de atajar cuanto antes el problema de la multirreincidencia. Es decir, que el alcalde de Badalona no quiere entrar en el juego del Gobierno central para generar polémica.