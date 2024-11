Feijóo, en busca del centro, agita de nuevo la Gran Coalición

Alberto Núñez Feijóo no deja de sorprender a propios y extraños, y este lunes ha aparecido en el congreso federal del sindicato UGT. Es la primera vez que un dirigente del PP participa en un congreso del sindicato socialista. En plena crisis del PSOE, y con el Gobierno de Pedro Sánchez colgando de un hilo, el líder popular ha adoptado la estrategia de disputar el centro y lo ha hecho en terreno de los socialistas.

No es nada nuevo. El año pasado, en el debate de investidura como candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo presentó un programa con medidas progresistas como la subida de los salarios y la reducción de la jornada laboral. En el congreso de la UGT, este lunes, Feijóo ha vuelto a apelar a los grandes consensos para “que las mayorías vuelvan a tomar las grandes decisiones” y España “deje de estar en manos de una minoría”.

Rodeado de sindicalistas y de dirigentes de la izquierda como la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, Feijóo ha reivindicado el papel de los gobiernos del PP en la conquista del diálogo social. Y se ha comprometido a mantenerlo. Ha puesto como ejemplo la ley de conciliación y corresponsabilidad familiar presentada por los populares en el Congreso de los Diputados el mes pasado.

Cambio de estrategia: de la derecha al centro

Feijóo, tendiente siempre a la moderación, se dejó arrastrar por el sector radical del PP que pedía movilizaciones en la calle cuando el PSOE y Junts pactaron la amnistía. Creía que aquello podía acabar debilitando a Vox, que atravesaba por una crisis interna, pero tiempo después las encuestas lo desmienten. Y aunque el PP mantiene su crecimiento en votos, no acaba de encontrar la fórmula para aumentar su distancia de los socialistas.

En Génova ha vuelto a instalarse la idea de un giro a la moderación para marcar distancias con Vox y ocupar un espacio de centro al que pueden acogerse socialistas renegados. En el PSOE cada vez son más los críticos con el “sanchismo”, que además con la crisis de Sumar tiene muy difícil reeditar el gobierno de coalición. Frente a eso solo hay dos alternativas, o un gobierno de PP y Vox, o una Gran Coalición del PP con el PSOE.

El giro a la derecha no ha dado los resultados esperados y los jerarcas del PP entienden que no tiene sentido seguir escorados a la derecha. Vox tiene un compartimiento estanco de votos, y su radicalización impide el traspaso masivo de votantes del PP. Con el flanco derecho protegido, el objetivo del PP tiene que ser bascular hacia el centro procurando no pasarse para no ahuyentar el voto conservador en pleno proceso de derechización del votante a escala global.

La alianza con Vox no convence

Pero hay otra derivada, y es que fiar la alternativa de gobierno a una alianza con Vox bloquea la exploración de otras mayorías más cómodas para el PP. Génova prefiere el acercamiento al nacionalismo conservador tipo PNV, e incluso Junts, si muestra realmente una voluntad de volver a la antigua Convergència. Porque si el PP fragua una gran alianza con el PSOE post-sanchista e incorpora al PNV, Junts podría aprovechar para arrbatar el protagonismo a ERC en Madrid.

Feijóo no ha mencionado en ningún momento la Gran Coalición, pero la apelación a las “mayorías” y al “diálogo social” es un claro guiño a los socialdemócratas revoltados contra Sánchez. Se erige así como el paraguas de un gran espacio donde quepa desde la derecha del PSOE hasta los márgenes de Vox, para superar la crisis política española. Aunque no basta con derrotar a Pedro Sánchez en las urnas, sino que el plan de Feijóo requiere también de un cambio en la cúpula del PSOE.

Si Sánchez se mantiene en el poder la Gran Coalición está descartada, porque prefiere ser oposición de PP y Vox que segundón en el gobierno de Feijóo. Sánchez intentará amarrar su poder en el congreso federal del PSOE de los próximos días, pero si cae el Gobierno y pierde las elecciones será muy difícil resistir a las presiones internas para un relevo. Este sería el escenario soñado por Feijóo, que mientras tanto efectúa el giro hacia el centro para lanzar su ofensiva sobre el “sanchismo” en crisis.