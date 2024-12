ERC y Junts se acuerdan del Rey Felipe VI en la ofrenda a Francesc Macià

Un año más, el discurso del rey ha sido munición para un procesismo en horas en bajas. Agitar el odio a la monarquía es siempre un recurso para atraer a las masas, ahora que los principales partidos independentistas atraviesan una crisis. En la ofrenda a Francesc Macià, no han perdido la ocasión de acordarse del monarca.

El homenaje en el 91 aniversario de su muerte ha reunido este miércoles a los líderes de ERC y Junts en el cementerio de Montjuïc. Lo que tendría que ser una reivindicación del legado de Francesc Macià, ha vuelto a ser otro arrebato antimonárquico de los partidos procesistas.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado que Felipe VI hablara ayer de reconciliación y de reducir el ruido entre los partidos. "Justamente un rey que aplaudió las palizas que la policía dio a los votantes del 1-O", ha añadido. Para Junqueras, "este rey no está habilitado para reprochar el ruido cuando él ha contribuido más que nadie".

Jordi Turull ha sido más tajante en la valoración del discurso del monarca. "No merece nada de importancia lo que dice", ha afirmado el secretario general de Junts per Catalunya. Eso sí, no ha evitar atacar al Estado español, que según ha dicho "siempre está dispuesto a aplastar a Cataluña".

Tanto Esquerra como Junts han aprovechado para lanzar sus propios mensajes políticos en la coyuntura actual. Junqueras ha recordado que quien pacta con ERC tiene que cumplir sus pactos, en clara alusión al PSC. Mientras que Turull ha advertido a los "ilusos enterradores" del procés de que "Cataluña siempre ha sobrevivido".

El rechazo a la Corona disminuye en Cataluña

Está claro que los independentistas siguen sin perdonarle al Rey Felipe VI su discurso del 3 de octubre de 2017. Un discurso en el que defendió la unidad de la nación española ante el desafío separatista.

Desde entonces, tanto Junts como ERC atizan el odio contra la monarquía española con especial obsesión. Aun así, en los últimos tiempos se ha evidenciado un cambio en la sociedad catalana. Las convocatorias antimonárquicas apenas tienen concurrencia, y según los diferentes sondeos el rechazo a la Corona está disminuyendo.

Por su lado, la cuestión nacional ya no ocupa los discursos del rey en Navidad como lo hacía antes. Este año se ha centrado en problemas como la vivienda y la inmigración.