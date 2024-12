ERC cierra su 'annus horribilis' con una misión imposible para 2025

Oriol Junqueras cierra 2024 anunciando la elección de Bárbara Lligadas como candidata a presidir el Consejo Nacional de ERC. La portavoz de los republicanos en Viladecans reúne todas las condiciones para liderar la nueva estrategia: procedente del municipialismo, y activista del feminismo y contra la extrema derecha.

Pero sobre todo, junquerista de primera fila y comprometida con la estrategia de su líder para enderezar el partido. Eso es lo que necesita ahora mismo Oriol Junqueras. Sabia nueva y energías renovadas para afrontar una misión imposible en los meses que vienen.

2024 ha sido el año de la implosión de Esquerra, que ya llevaba tiempo arrastrando una crisis interna y de credibilidad. La votación de noviembre tenía que servir para cerrar la crisis y unificar el partido. Pero la elección de Oriol Junqueras fragmenta aún más la formación, y amenaza con aumentar la fuga de militantes de los últimos años.

Junqueras sale reforzado con su reelección, pero encara el nuevo año con una misión imposible. Quiere levantar al partido con la misma estrategia que lo ha hundido.

Tarea urgente: frenar la fuga de militantes

ERC ha perdido 1.500 militantes desde 2019, y 174.000 votos desde las elecciones autonómicas de 2021 a las de 2024. El hundimiento del partido coincide con el cambio de rumbo orquestado por Oriol Junqueras desde la cárcel. Una estrategia consistente en acercarse al PSOE y Podemos para ensanchar la base del movimiento.

Las bases independentistas interpretaron el giro de ERC como una traición, y señalaron a Oriol Junqueras como uno de los culpables del fracaso del procés. Desde entonces, una avalancha de bajas y un ciclo electoral ruinoso.

Lejos de rectificar, Oriol Junqueras prepara las ponencias de la segunda fase congresual para consolidar su estrategia. Pese a endurecer su discurso hacia PSOE y PSC, su intención sigue siendo ensanchar la base para avanzar hacia un referéndum acordado. Lo cual, sumado a la guerra interna, puede dar pie a más fugas en los próximos meses.

Junqueras corre el riesgo de acabar convirtiendo ERC en un partido marginal en Cataluña. Algunos militantes están anunciando ya su baja, y los últimos sondeos alertan de que el partido sigue cuesta abajo sin remedio.

El relato y la necesidad

Oriol Junqueras sigue marcando un tono duro hacia los socialistas, prometiendo no renovar su confianza si no cumplen sus compromisos. Tampoco aclara en qué se plasma concretamente esta amenaza. Porque a pesar de los aspavientos, no tiene intención de romper ni con el PSOE en Madrid, ni con Illa en Cataluña.

En el Congreso, Gabriel Rufián denuncia la estrategia de acercamiento entre PP y Junts. Lo cual implicitamente supone la defensa a ultranza del bloque de investidura, con PSOE y Sumar al frente. En Cataluña, Esquerra prepara una negociación dura de los presupuestos tensando la cuerda pero sin llegar a romperla.

Junqueras sabe que la ruptura con PSOE y PSC le traería más problemas que ventajas, y se dispone a mantener su alianza a toda costa. Lo cual confirma que una cosa es el relato y otra la necesidad.