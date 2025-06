La crisis del PSOE reactiva la guerra entre PP y Vox

La crisis del sanchismo tiene su derivada dentro de la derecha. El PP de Feijóo, de bajo contenido ideológico, intenta apurar la estrategia anti-sanchista con un “rearme moral” del país. Por su parte, Vox denuncia que el PP es la otra cara del PSOE tanto en España como en Europa. Es decir, que la competencia entre ambos partidos está servida.

De entrada, Vox ha respondido al congreso nacional del PP y organizará su asamblea general una semana antes que los populares. La narrativa que quieren transmitir desde Vox es que el PP no tiene valor para presentar una moción de censura. De hecho, Abascal habló de que Feijóo “estafa” a los españoles con sus muestras de indignación ante la corrupción socialista.

“El PP lo que quiere es destruir a Vox para pactar con el PSOE y darle una salida a Sánchez”, llegó a decir Abascal recientemente en un acto de partido. Estas palabras confirman que Vox todavía ataca por el lado del bipartidismo y del ‘PPSOE’ como dos caras de la misma moneda. En este sentido, los de Abascal también aprovechan la Conferencia de Presidentes para atizar a Feijóo.

Desde Vox ven intolerable que los barones del PP se presten a acudir a la Conferencia. “Con el mafioso no hay nada de que hablar”, decía estos días el portavoz del PP en Andalucía, Manuel Gavira. En este sentido, se da por descontado que Vox tampoco acudirá a la manifestación del 8 de junio que ha convocado el PP. El eslogan que Vox ha puesto en marcha es el de “Democracia o mafia”:

El PP sigue la senda Aznar

Por otro lado, el PP pide “cabeza fría”, en palabras del expresidente Aznar. Conscientes de que la aritmética parlamentaria no ofrece ningún margen, Feijóo no quiere protagonizar una moción fantasma. De lo contario, Sánchez alegaría que el Congreso le ha vuelto a dar su confianza y que Feijóo no consigue armar una mayoría alternativa.

Así mismo, en Génova son conscientes de que el principal problema que ahora tiene ‘Frankenstein’ no es la corrupción, que no penaliza en las encuestas, sino Sumar. Con caídas de 24 diputados, la formación de Yolanda Díaz es el principal obstáculo para reeditar el gobierno de coalición. Esto explica que el PP siga la estrategia aznarista de “cabeza fría y tensión máxima” para mantener el ambiente caldeado de cara a las próximas generales del 2027.

En líneas generales, lo que se observa es que Vox está más interesado en atacar al PP que el PP en defenderse. La incógnita está en cuál será la nueva jugada de Sánchez para escapar de toda esta presión. Quedan dos años para las elecciones generales, es decir, queda mucho.