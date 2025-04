VÍDEO | Un concejal del PSOE sufre una agresión homófoba a manos de varios magrebíes

Víctor Manuel Sáez, concejal de Juventud y Derechos LGTBI en el ayuntamiento de Lorquí (Murcia), ha denunciado en sus redes sociales una agresión homófoba. El edil del PSOE fue insultado y golpeado en un kebab, durante la fiesta del Bando de la Huerta de Murcia. La agresión fue protagonizada por el dueño y los trabajadores del establecimiento, de origen magrebí, al grito de “maricón de mierda”.

“Pensaba callarme, pero es que no puedo, y a pesar de las consecuencias negativas que pueda tener para mí, lo voy a contar”. Con este mensaje, Víctor Manuel ha explicado con todo detalle cómo surgió y se desarrolló la agresión.

“Bien sabe Dios que respeto y acepto a todo el mundo. Pero es que precisamente, porque los hay buenos y malos, los agresores no eran de origen español”, dice Sáez. El vídeo se ha viralizado rápidamente y está siendo de lo más comentado.

La agresión narrada por su víctima

Víctor Manuel Sáez denuncia haber sido víctima de una agresión anoche, en el ‘Kebab La Merced 24h’ de Murcia. Según cuenta, entró a pedir un kebab, y después de comérselo pidió entrar en el baño pero le dijeron que estaba cerrado. “Era mentira”, asegura, pero entiende que muchos establecimientos lo hagan cuando son fiestas para evitar que entre todo el mundo.

Fue entonces cuando “los trabajadores comenzaron a burlarse de mí”, algo que atribuye a “los nervios por la muchedumbre” y el “cansancio”. Dice que una de las empleadas se burló de él, “ella sabrá por qué”. Él se lo recriminó, y pidió una hoja de reclamaciones.

“A todo esto, el dueño del kebab me amenazó con reventarme, motivo de más para seguir pidiendo la hoja de reclamaciones”, continúa explicando. “Se reían de mí y nadie quería dármela, así que dije que llamaría a la policía”.

El dueño del bar le gritó “maricón de mierda”, y la trabajadora que “la niña está que se cree influencer”, mofándose claramente de su orientación sexual. El joven se encaró con la trabajadora, que resultó ser la hija del dueño. El dueño saltó a por él, al grito de “te mato maricón, te voy a matar, te voy a cortar el cuello”.

Enseguida "salieron de la barra y empezaron a pegarme", relata la víctima. Recibió golpes en la cara, en la cabeza, en el costado, y patadas. "Gracias al universo no recibí ningún golpe de gravedad ni salieron con ningún cuchillo, que lo podrían haber hecho", afirma.

El PSOE ha condenado la agresión

El joven fue atendido en una ambulancia cercana, y la policía le tomó declaración a él y a los del local. "El establecimiento siguió dando su servicio como si nada, pero a mí la ambulancia me llevó a urgencias", lamenta. "Los golpes me dan igual", asegura, "lo que me duele es tener que soportar día sí y día también agresiones de este tipo y tener que callarte para no buscar problemas".

"¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este tipo de agresiones? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando que nos insulten, que murmuren al pasar y cuchicheen por miedo?" se pregunta Vícto Manuel.

Asegura que es la segunda agresión homófoba que sufre, y que "prefiero llevarme mil golpes antes que dejar que vuelva a ocurrir". El concejal adjunta como prueba las imágenes, con las caras pixeladas. "Porque encima, si saco una imagen de ellos, me cae a mí el puro", añade.

El líder del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha condenado la agresión homófoba que ha sufrido el concejal de Lorquí. "Es absolutamente injustificable. La LGTBIfobia no tiene cabida en nuestra sociedad y no descansaremos hasta erradicarla". Pero muchos han criticado el doble rasero del PSOE con los inmigrantes marroquíes y la homofobia.