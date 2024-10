El cinismo de los Comuns: 'La ampliación del aeropuerto no es como el Hard Rock'

La consiga en los Comuns parece clara, no repetir el mismo error que en marzo cuando su enrocamiento con el Hard Rock hizo saltar por los aires el gobierno de Pere Aragonès. Aquello llevó a unas elecciones en las que el grupo parlamentario de Jéssica Albiach salió mal parado y ahondó en la crisis que aún arrastra. Su papel clave en la formación del gobierno del PSC les ha permitido salvar una posición que ahora no están dispuestos a perder y mucho menos por otro Hard Rock.

De ahí que la intransigencia mostrada con el gobierno de ERC se haya transformado en una condescendencia con el nuevo ejecutivo del PSC. Si el Hard Rock fue entonces una línea roja para los presupuestos, la ampliación del aeropuerto no será ahora un impedimento para avalar las cuentas del PSC. Así lo ha asegurado la dirigentes de los Comuns Aina Vidal, este jueves, en una entrevista en El Cafè d’Idees de TVE.

Aina Vidal reitera que están “en contra de la ampliación del aeropuerto”, pero añade que “la urgencia no es la misma que con el Hard Rock”. Su argumento es que “si no tumbábamos el Hard Rock nos lo comíamos”, mientras que la ampliación del aeropuerto “está en una fase inicial”. Una explicación que no convence a muchos, que creen que se trata de un nuevo ejercicio de cinismo de los Comuns para aferrarse al poder.

Cambio de estrategia en los Comunes

La dirigente de los Comuns ha tenido que hacer malabares para justificar su cambio de estrategia con los macroproyectos: “Pactar en política significa ser consciente de las fuerzas y de dónde están los límites, y a veces tienes que pactar también el disenso”. Por eso dice que el Hard Rock no es como la ampliación del aeropuerto, y que en este caso no será un impedimento para respaldar el gobierno de Salvador Illa.

Vida ha asegurado que “lo del aeropuerto es una batalla que durará años y nosotros la daremos”. Pero no están dispuestos a sacrificar por ello su cómoda posición, que les permite condicionar el gobierno catalán con tan solo seis diputados.

Los Comuns necesitan esa posición de fuerza para afrontar de forma tranquila el proceso de transición en la cúpula. Descartada la repetición de Ada Colau como coordinadora nacional, se abre una lucha por el poder dentro de la formación que se dirimirá en el próximo congreso. De ahí que la formación haya rebajado sus expectativas a la hora de presionar al gobierno por cuestiones como la vivienda o los macroproyectos.