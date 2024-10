Carles Puigdemont consuma su enésimo engaño y las redes se ceban con él

Carles Puigdemont ha anunciado a través de un vídeo en sus redes sociales que se presentará a la presidencia de Junts en el congreso nacional del partido, este fin de semana en Calella. Algo que de hecho ya se sabía, pero que le sirve al expresident para reivindicarse. Sin embargo, leyendo los comentarios a su publicación queda claro que ha perdido popularidad entre las bases independentistas.

Su anuncio ha provocado más de doscientos mensajes, muchos de ellos críticos con la gestión de Puigdemont estos últimos meses. Incluso le recuerdan su promesa incumplida, la enésima, de dejar la política si no conseguía llegar a la Generalitat. Lo dijo en la campaña electoral de las últimas catalanas -concretamente el 9 de abril pasado-, y aunque Illa fue investido presidente, Puigdemont no solo no ha abandonado la política sino que se aferra al poder en su partido.

De hecho, Puigdemont ha maniobrado para cambiar los estatutos y que en el congreso de este fin de semana se vote una lista cerrada. Esto le permitirá elegir a los miembros de la dirección, entre los cuales estarán sus afines, para evitar contrapesos y ostentar el poder absoluto. No es extraño pues que ante este nuevo engaño las redes hayan vuelto a estallar contra él.

El mensaje de Puigdemont

Carles Puigdemont dice que se presenta a la presidencia del partido para "contribuir a la nueva etapa política que se abre para nuestra organización y nuestro país".

Será el único candidato que se presente a la presidencia del partido, porque no hay más listas. Ayer trasladó a la actual presidenta Laura Borràs su intención de concurrir al más alto cargo del partido, y le ha ofrecido a cambio la presidencia de la nueva fundación de Junts.

Puigdemont ha apelado a "reforzar la nación, asegurar el progreso y defender los derechos y las libertades que el Estado español noos niega". También ha dicho que "Junts es la mejor herramienta para servir a este propósito", pero que "tenemos que reforzarlo, mejorarlo y hacer que confluyan muchas personas que sienten la necesidad de defender la nación".

Una de las claves de este congreso es la absorción de Demòcrates en Junts y la armonización de las corrientes internas para crear un gran partido independentista. Puigdemont quiere que el nuevo Junts sea como la casa gran del catalanismo, ahora llamado pal de paller: una gran confluencia del independentismo bajo su mando.

Los indepes se ceban con él

“Las promesas incumplidas de Puigdemont episodio 847”, dice un comentario irónico. “¿Pero tú no te ibas?”, dice otro. Y alguien apunta que “cada vez te pareces más a Junqueras”.

Está claro, leyendo los mensajes a su publicación en X, que el president ha perdido el aura mesiánica y se ha convertido junto a Oriol Junqueras en el foco de las iras del independentismo. "¿Pero no dijiste que te retirabas si perdías? Eres un mentiroso estafador", le reprocha un independentista indignado. Muchos otros mensajes insisten en que no le creen, y que "nos has hecho perder el tiempo todos estos años".

Critican que “no aporta nada nueva y su discurso aburre”, además de señalar que su proyecto se limita al “partidismo” y el “autonomismo”. Un mensaje lo resume así: "Esto manifiesta está caduco, y cada vez pierdes más credibilidad de la que vas escaso, has perdido votantes y nuestra confianza".