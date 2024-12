Bob Pop, de ir en las listas de Colau a cobrar miles de euros de TV3: muy criticado

Indignación en Cataluña por las declaraciones sobre el catalán de Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop. El periodista y guionista, colaborador de TV3, ha tildado de “clasista” la exigencia del catalán en el ámbito laboral.

“Hay un punto de clasista en lo de ‘tenéis que aprender catalán’”, ha dicho en el programa Alguna Pregunta Més de TV3. Y ha añadido que "hay gente que con sobrevivir tiene bastante".

Las declaraciones han causado especial indignación porque presentaba un programa en TV3 donde aprendía catalán. El espacio costó 215.000 euros, donde se incluye su salario, que pagan todos los catalanes de su bolsillo. Además lleva 21 años viviendo en Cataluña sin haber aprendido nunca a hablar catalán.

Muchas críticas hacia Bob Pop

A raíz de esto empezaron a llover las críticas en las redes sociales. Muchos catalanes se mostraron indignados porque la televisión pública catalana tenga a sueldo a alguien que no sabe hablar catalán. Sus declaraciones han causado aún más polémica.

La trayectoria política de este personaje televisivo ha sido también motivo de controversia. Ada Colau le incluyó en las listas de los Comunes, en el número 38, en las elecciones municipales de 2023. Lo cual ha generado más comentarios contrarios.

"Tampoco sé donde está la sorpresa", ha dicho un tal Iñaki en X. "Que un tío que iba en las listas de los Comunes y lleva 21 años viviendo aquí sin saber una palabra de catalán ponga en práctica el lerrouxismo".

Bob Pop fue colaborador de Andreu Buenafuente y de La Sexta, y procede del espacio izquierdista de los Comuns. Estos han estado siempre en el punto de mira del nacionalismo catalán, al considerarles cómplices del españolismo. Con estas declaraciones Bob Pop alimenta esta percepción extendida en el independentismo.

TV3, también foco de las críticas

El foco de las críticas se dirige también hacia TV3 por sus criterios de contratación. El gobierno de ERC aumentó sustanciosamente el presupuesto para la televisión catalana. Esta ha apostado por una nueva plataforma, 3Cat, para promocionar espacios televisivos exclusivamente en catalán.

A los viejos formatos se han incorporado nuevas caras como Laura Escanes, Jordi Cruz, Eva Soriano y Núria Marín. Una de las grandes apuestas fue Bob in Translation, el programa en el que Bob Pop aprendía a hablar catalán. Producido por Indiana Films, la idea era verle aprendiendo catalán a través de conversaciones con "parejas lingüísticas del colectivo LGTBI".

El programa no acabó de funcionar, y Bob Pop volvía ahora a TV3 para someterse al cuestionar en tono de humor de Joel Díaz. "No tienes vergüenza", le dijo el presentado en plan provocador. "A mí no me pagan por hablar catalán, me pagan por hacer mi trabajo, y en este caso consistía en aprender catalán", se justifico él.