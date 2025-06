Incendio en Cataluña por la elección de Benet Salellas como abogado de Santos Cerdán

De dirigente de la CUP en su etapa más gloriosa a representante legal del exsecretario de organización del PSOE salpicado por la corrupción. Si Cataluña no existiera, tendrían que inventarla.

La elección de Benet Salellas como abogado de Santos Cerdán ha causado un auténtico terremoto en Cataluña. Algunos le disculpan por su deber profesional, basado en el principio jurídico del derecho a la legítima defensa. Pero hay muchos que han visto en este giro de guión una trágica metáfora de la decadencia del independentismo y de la CUP.

Hasta el punto de que el propio partido ha tenido que sacar un comunicado en X. Afirman que Benet Salellas no es miembro de la CUP, organización de la que “se desvinculó formalmente hace meses”. Aseguran que “si fuese militante, le habríamos exigido que no asumiese este caso”.

Desde la CUP declaran que “el Estado español es estructuralmente corrupto”. Y que “los catalanes no tenemos que arreglar ni democratizarlo, sino combatirlo”. Pese al comunicado, la CUP no ha pordido evitar el incendio que ha provocado la información.

De abogado del independentismo a la causa contra Santos Cerdán

La noticia ha causado especial indignación en el independentismo, ya que lo consideran una contradicción. Benet Salellas fue uno de los diez diputados que, junto a figuras como Anna Gabriel y Antonio Baños, lideró el auge de la CUP. Hoy, muchos recuerdan que fueron esos diez diputados, entre ellos Salellas, quienes enviaron Artur Mas "a la papelera de la historia".

Pero la dimensión de Salellas dentro del independentismo va más allá de la política. Como abodado conisguió histórica condena del tribunal europeo contra las torturas del Estado español a independentistas catalanes (Operación Garzón). También defendió a Jordi Cuixart en el juicio del Procés, y a miembros de los CDR y Tsunami Democrátic en varias causas.

Por eso la asunción de la defensa de Santos Cerdán ha sido visto por muchos como una "traición". Joan Guirado publicó ayer en Vozpópuli que fue ERC quien recomendó al PSOE la contratación del abogado catalán. Más gasolina para el incendio.

Las redes se llenan de comentarios

Quim Gonter, letrado e independentista, ha dado su opinión en un interesante hilo en X. Afirma que "no podemos hacer creer que Salellas es un abogado cualquiera y Cerdán un cliente cualquiera". Aclara que su crítica es "moral" y no "jurista". Recuerda que "Salellas y su bufete no esconden en ningún momento la vocación social e independentista de su acción jurídica".

"Cuando después la gente se desmoraliza, tanto en luchas sociales como del independentismo, no podemos hacernos los sorprendidos. Si quienes tienen la confianza y la responsabilidad caen en estas incoherencias, es normal que pase", alega este catalán.

Algunos acusan a Benet Salellas de "falta de ética", de guiarse por el dinero, y de haber traicionado sus ideales. También hay quien ve una teoría de la conspiración, ya que desconfían que esto sea algo fortuito. "Qué desastre, otro cupaire vendiéndose al mejor postor", dice un comentario crítico con la decisión del abogado gerundense.

"Estos de la CUP son una fuente permanente de humor, ahora un cupaire abogado de Santos Cerdán. Es poesía pura", ha tuiteado Pilar Rahola.

Ignasi Moreta ha criticado que la CUP "nos aleccionaba diciendo que la estrategia jurídico no podía ser solo técnica, sino también política e ideológica". Acusa a la CUP de haberse convertido en el sistema.