Alejandro Fernández desmonta en minuto y medio el 'pacto antifascista' en el Parlament

Alejandro Fernández (PP) se ha consolidado como uno de los mejores oradores del Parlament. Sus intervenciones no dejan indiferente a nadie. En el pleno de este miércoles en el Parlament, ha dejado otro minuto de oro desmontando la farsa del llamado "pacto antifascista".

El pacto antifascista es un cordón sanitario contra extrema derecha suscrito por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. El acuerdo fue impulsado la pasada legislatura con la entrada de Vox en el Parlament, y revalidado este legislatura con la entrada de Aliança Catalana. Los suscritos al pacto se comprometen a no negociar ni facilitar la acción parlamentaria a estas formaciones.

El presidente del PP catalán ha recordado este miércoles la condecoración a Girogia Meloni por parte del Gobierno de PSOE y Sumar. La primera ministra italiana ha recibido nada más y nada menos que la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Repaso de Alejandro Fernández

"El problema no es que condecoren a Meloni, que a mí me parece estupendo, el problema son ustedes y su hipocresía". Así empieza el minuto y medio del diputado Fernández para desmontar el pacto antifascista.

"He revisado el vídeo de la presentación[del pacto]y es buenísimo. Aparecen en él todos ustedes poniendo morritos de honda preocupación, y a continuación empieza la ristra de ñoñerías y cursiladas grandilocuentes", ha ridiculizado.

Alejandro Fernández recordó que los firmantes del pacto se comprometieron a no dialogar ni colaborar con la extrema derecha. "Y efectivamente, ni dialogan ni colaboran, no, les condecoran. En fin, a otro perro con ese collar, que y a no cuela", añadió dirigiéndose a Salvador Illa.

A freír espárragos

Fernández ha acusado al PSC de no tener "ni principios ni valores". Ha señalado que "si para mantenerse en el poder tuvieran que darle la Creu de Sant Jordi a Donald Trump por su apuesta inclusiva y feminista, se la daban sin pestañear".

Y ha acabado diciendo que "la próxima vez que pongan morritos de honda preocupación por el auge de la extrema derecha les mandaremos educadamente a freír espárragos".

En su réplica, Salvador Illa ha dicho que "yo no le mandaré usted a freír espárragos". Pero se ha reafirmado en su intención de no dialogar "con quienes difunden los mensajes de odio". Ha recordado que en todo caso la condecoración a Meloni ha sido "un gesto de cortesía de otro gobierno".

Illa ha mantenido su vocación de gobierno con las fuerzas progresistas, y abierto al diálogo con otras formaciones como Junts y el PP. Pero con líneas rojas con Vox y Aliança Catalana.