Xuso Jones cuenta el desplante que Enrique Iglesias tuvo con él: ‘Todo era culpa de…’

En una reciente aparición en el programa Martínez y Hermanos, presentado por Dani Martínez, Xuso Jones compartió una particular anécdota. La cual involucró a uno de sus ídolos de la música, Enrique Iglesias.

Durante la entrevista, Xuso Jones reveló el culpable del duro momento vivido con Enrique: “Todo era culpa de una broma que me gastó la discográfica”.

Xuso Jones desvela qué le ocurrió con Enrique Iglesias

“Me pasó con Enrique Iglesias”, comenzó a relatar Xuso, capturando la atención del público. “Yo estaba en un evento, y siendo muy fan de Enrique, me acerqué a él con toda la ilusión del mundo para pedirle una foto. Para mí, era un sueño poder inmortalizar ese momento junto a alguien a quien admiro tanto”, explicó.

Lo que ocurrió a continuación fue un verdadero shock para el joven cantante. “Le pregunté si podíamos hacernos una foto juntos, y Enrique, sin pensarlo dos veces, me respondió: «Contigo ni de c*ña»”.

Xuso cuenta que en ese instante se quedó perplejo, sin saber cómo reaccionar. “Me quedé en shock, no podía creer lo que estaba escuchando”, confesó. La reacción inicial de Xuso fue de desconcierto total. No podía entender por qué Enrique Iglesias, alguien a quien tanto admiraba, le había respondido de esa manera.

Xuso desvela que todo se trataba de una broma

La situación tomó un giro inesperado cuando Xuso descubrió que todo había sido parte de una broma orquestada por su antigua discográfica. “Resulta que mi antigua discográfica le había dicho a Enrique que me dijera eso”, explicó entre risas.

Afortunadamente, la anécdota no dejó secuelas negativas en Xuso, quien ahora recuerda el momento como una experiencia divertida y surrealista. “En el momento fue un poco difícil de procesar, pero cuando me di cuenta de que era una broma, todo cobró sentido. Ahora, cada vez que lo cuento, no puedo evitar reírme”, compartió.

La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos fans de Xuso Jones y Enrique Iglesias comentaron la anécdota. Algunos mostraron sorpresa por el inusual sentido del humor del cantante internacional. Y otros simplemente disfrutaron del buen humor con el que Xuso se tomó la situación.

Esta revelación también arrojó luz sobre la cercanía y el buen ambiente que reina en la industria musical. Donde a veces, incluso las grandes estrellas como Enrique Iglesias se prestan para bromas entre compañeros de profesión. Lo que podría haber sido una experiencia amarga para Xuso Jones, se transformó en un recuerdo inolvidable que hoy comparte con una sonrisa.