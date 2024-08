Maite Galdeano confiesa dónde vive desde que su hija le echó de casa: ‘Mi dinero…’

Maite Galdeano ha hecho una inesperada confesión sobre su situación actual tras la reciente disputa con su hija, Sofía Suescun. Según Galdeano, Sofía la ha echado de la mansión que compartían en Madrid. La madre de la influencer asegura que el conflicto se originó por la influencia de Kiko Jiménez, pareja de Sofía.

Maite Galdeano ha querido aclarar que, a pesar de la difícil situación, ella se encuentra en un buen lugar. “Es mi dinero, con el sudor de mi frente”, respondió Galdeano cuando se le preguntó sobre de quién es su nuevo hogar. La suegra de Kiko Jiménez también reveló que vendió su ático en Pamplona para comprarse este piso en la playa.

Galdeano afirmó que el nuevo piso en el que reside está ubicado en primera línea de playa. Aseguró que Sofía había insinuado erróneamente que este inmueble era suyo, pero Galdeano desmintió esa afirmación. “Sofía dijo que era suyo, pero es mentira”, aclaró tajantemente.

“Estoy encantada en este piso a estrenar, con el mar en frente. Soy una mujer muy fuerte y resistente. Vida nueva”, exclamó Maite Galdeano.

En un intento de despejar dudas, Maite Galdeano enfatizó que el piso es de su propiedad. “¡Este piso es mío! Está a mi nombre y lo he comprado con mis dineros”, enfatizó. Además, también criticó a Kiko Jiménez, quien supuestamente había contribuido al conflicto familiar.

Maite Galdeano cuenta la verdad sobre su patrimonio

Maite explicó que el ático en Pamplona, que anteriormente poseía, fue vendido para financiar su nuevo hogar en la playa. “En Pamplona tenía mi ático que lo compré con el sudor de mi frente y lo vendí para comprarme este piso”, detalló. Esta revelación dejó claro que su hija no tenía derecho sobre el nuevo inmueble.

La situación entre madre e hija ha alcanzado un punto crítico. Maite Galdeano expresó su dolor y enojo, afirmando que el acto de ser echada de casa ha sido devastador para ella. “Ya no les tengo miedo, no los quiero ni ver. No pensaba que me ibas a hacer este daño, echándome de casa”, dijo.

En un desahogo emocional, Galdeano advirtió que no perdonaría a Sofía ni a Kiko. “No os voy a perdonar en la vida. El karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones”, sentenció con firmeza. Además, también prometió que contaría toda la verdad sobre la situación en detalle.

Galdeano lamentó profundamente la forma en que su hija la ha tratado, subrayando que ha sido incondicional en su amor. “Lo único que he hecho es querer a mi hija incondicionalmente y me ha dado la patada por un Ser. He sufrido muchísimo, he llorado muchísimo”, confesó.

La situación ha llevado a Maite a emitir un consejo a su hija. “Está muy feo echar a tu madre. Te va a pesar muchísimo. Vas a llevar esa cruz toda la vida. A mí no me quieres ver solo por arremeter contra el Ser”, le aconsejó. Maite también sugirió que Sofía busque ayuda profesional.

El conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun ha generado gran interés mediático. La madre ha prometido seguir defendiendo su verdad y exponer toda la situación sin reservas. Mientras tanto, Sofía continúa con su carrera pública, y la disputa familiar sigue sin resolverse.