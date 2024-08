Paco León confiesa a Mercedes Milá qué lección de vida enseñó a su hija: 'Te da asco…'

En una reveladora y divertida conversación durante el programa No sé de qué me hablas, presentado por Mercedes Milá, Paco León compartió una anécdota. Algo que no había compartido nunca antes.

El actor, conocido por su carisma y sentido del humor, habló sobre un particular consejo que le dio a su hija cuando era pequeña. Un consejo que demuestra su enfoque sincero y desenfadado hacia la paternidad.

Paco León cuenta una anécdota que le ocurrió con su hija cuando era más pequeña

Mercedes Milá, siempre curiosa y con ese estilo directo que la caracteriza, inició la charla mencionando un episodio que marcó a Paco como padre: “Tienes una hija de 13 años. Pero que a los 9 te dejó con la boca abierta, ¿Qué pasó?”. Paco comenzó a narrar una experiencia que, aunque un tanto sorprendente, muestra la naturalidad con la que ha abordado las conversaciones difíciles con su hija.

“Yo me acuerdo de que era muy pequeña, estaba con una amiga y de repente viene gritando: «¡Papá, corre, vamos!». Y le pregunté que qué pasaba”, relató Paco, recordando el momento en que su hija, entonces con tan solo 9 años, lo dejó sin palabras.

La pequeña, como muchos niños de su edad, había realizado una búsqueda en Google con términos que reflejan la curiosidad propia de esa etapa. “Gente foll***o”. Lo que encontró la impactó tanto que corrió hacia su padre para buscar respuestas.

Paco León confesó que la reacción de su hija fue de total repulsión, exclamando: “¡Qué asco! Si así se hacen los niños. Yo paso de ser madre”. Ante esta situación, Paco no dudó en aprovechar el momento para ofrecerle un consejo que, aunque poco convencional, está lleno de sabiduría.

El consejo que el actor dio a su hija

“El consejo que le di fue simple”, continuó Paco. “Las cosas del culo, de la tita… Verlas en otro da mucho asco”.

“Tú ves a alguien cagar y te da asco, ¿pero a ti te da asco cagar? ¿A que no? Pues igual va a ser. Después no te va a dar asco”, explicó el actor, utilizando un lenguaje directo y algo crudo. El cual, sin duda, busca normalizar aspectos naturales del cuerpo y la vida que pueden resultar incómodos para los niños.

La anécdota también evidencia la estrecha relación que Paco León tiene con su hija, basada en la confianza y en un diálogo abierto. La forma de su hija al sentirse cómoda acudiendo a él tras encontrar información impactante es un testimonio de la seguridad que siente con él. Sabiendo que encontrará respuestas sin juicios ni reprimendas.