El traumático divorcio de Eloi Vila y su dura enfermedad: 'Empecé un infierno...'

Eloi Vila, una de las caras más queridas de la parrilla de TV3, ha sorprendido a todos con sus recientes declaraciones. Vila es el presentador de uno de los programas más exitosos de la televisión pública catalana: Al cotxe!.

Este formato innovador se basa en realizar entrevistas a diferentes personalidades mientras las lleva en su coche. Creando un ambiente íntimo y cercano que ha conquistado a la audiencia. Un formato que ha permitido conocer de cerca a varias personalidades del panorama actual.

Con una gran capacidad para conectar con sus invitados, Vila ha conseguido que el programa se convierta en un referente en TV3. Figuras de la política, la cultura y el deporte han pasado por su asiento. Donde han revelado detalles personales que no suelen compartir.

El divorcio de Eloi Vila y su mujer, la madre de sus tres hijos

Eloi Vila ha sido entrevistado recientemente por Albert Om en el Diari Ara. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas entre sus seguidores a causa de su dureza. Y es que las palabras del presentador han conmocionado a más de uno.

El catalán ha dado una de sus entrevistas más íntimas, donde ha hablado de detalles hasta ahora desconocidos. "Hace siete años, en el 2017, me separé de Joana, mi pareja desde que tengo 20 años. Ha sido un trayecto complejo, un proceso de reencontrarnos", ha empezado.

"En la pandemia volvimos a convivir con los hijos en la misma casa, con un gran patio y desde enero que hemos vuelto. Tenemos dos hijas y un hijo. No vuelves a ser novios, volvemos a lo cotidiano, al día a día, he corregido lo que yo hacía mal: trabajar demasiado", confiesa.

"He pasado una década de mierda, de los 40 a los 50. A los 40 empecé un infierno y me pone triste mirar atrás: se ha muerto mi madre por una enfermedad muy larga, mi padre ha sido muy jodido", ha manifestado.

Eloi Vila y su dura enfermedad

En el 2021, a Eloi Vila le diagnosticaron una complicada enfermedad. El presentador sufre diabetes de tipo 1, lo que ha provocado un cambio en su día a día. De esta forma, la diabetes ha hecho que se replantee algunos aspectos de su vida.

"El día que me dicen que soy diabético me pongo a llorar, paso todo un día en casa llorando. Al final de la pandemia solo meaba y bebía, llegué a pesar 60 kg. Ahora peso 70", ha compartido visiblemente emocionado durante la entrevista con Albert Om.

"En el CAP me miran a través de la puerta, me vieron el nivel de azúcar y ahora tengo que pincharme insulina. Tengo riesgo de ataque al corazón, de ictus, si no vigilo tengo riesgo de morir. No me cuesta hablar de la muerte", ha concluido el presentador.

No cabe duda que la cercanía de Eloi Vila, lo ha consolidado como una de las figuras más respetadas en los medios de comunicación catalanes. Su habilidad para crear conversaciones profundas y entretenidas sigue captando la atención de los telespectadores de TV3.