Toño Sanchís recibe un inesperado mensaje de Belén Esteban: 'Me parece genial'

En el programa Ni que fuéramos, la conversación se enciende con un tema inesperado: la nueva exclusiva de Bárbara Rey, quien ha firmado un jugoso contrato con Mediaset. A raíz de hablar de este tema, Belén Esteban ha enviado un inesperado mensaje a Toño Sanchís. La colaboradora apoya que los jueces sancionen a las personas que retiran sus demandas: "Me parece genial".

Entre las opiniones y análisis, Kiko Hernández, colaborador del programa, ha sorprendido con una confesión personal. "Me llamó a las 8:30 un juez ayer", ha comenzado relatando.

Según ha explicado, la llamada lo tomó por sorpresa mientras viajaba en coche con sus hijas. "No pude escuchar mucho porque iba con las peques, pero es un juez amigo mío", añade.

Belén Esteban reacciona a las palabras de Kiko Hernández

La revelación de Kiko no se detiene ahí. El magistrado, visiblemente frustrado, le comentó: "Kiko, te he visto en Quickie hoy y estamos hasta las narices de la gente conocida. Estamos colapsados".

"Estamos dando citas para el 2026 para casos graves. No podemos más con personas famosas que ponen demandas solo para ganar dinero y colapsan los juzgados", ha explicado el colaborador.

Las palabras del juez han desatado una serie de reacciones en el plató. Pero quien más ha destacado ha sido Belén Esteban, que ha intervenido con una revelación inesperada: "Yo llevo 6 años a la espera de juicio".

Toño Sanchís recibe un inesperado mensaje de Belén Esteban

El comentario no ha pasado desapercibido. Belén Esteban hace referencia a la demanda penal que ha interpuesto contra su exrepresentante, Toño Sanchís, quien le robó una gran parte de su dinero mientras trabajaban juntos.

Kiko, sin perder el hilo, ha continuado relatando lo que le explicó su amigo juez. "Se van a tomar medidas porque tú no puedes poner una demanda y decir ‘si me pagas tanto, retiro la demanda’. Si pones la demanda, es hasta el final y si no, pagas una sanción, pero una sanción gorda", ha explicado Kiko.

La respuesta de Belén Esteban ha sido contundente: "Y me parece genial". Estas palabras no solo dejan claro su apoyo a las medidas que se plantean en los tribunales, sino que también envían un mensaje a su exrepresentante, Toño Sanchís.

La colaboradora ha reafirmado su postura, ella no piensa retirar la demanda. Sus intenciones son claras: llevará el proceso hasta el final, sin importar las sanciones que se puedan imponer. Hasta el momento, Toño Sanchís no se ha pronunciado al respecto.

La conversación en el programa ha tomado, entonces, un giro reflexivo. El caso de Bárbara Rey y su acuerdo con Mediaset ha servido como catalizador para exponer un problema mayor: el colapso en los juzgados por demandas sin un propósito. Sin embargo, Belén ha dejado claro que su caso es diferente: su lucha no es por dinero, sino por justicia.

La expectación crece. ¿Qué dirá Toño Sanchís? ¿Tomará medidas para responder al claro mensaje de Belén? Por ahora, el silencio del exrepresentante solo amplifica la contundencia de las palabras de Belén.