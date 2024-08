Toñi Moreno señala a Alejandra Rubio en pleno embarazo: 'La he visto...'

Toñi Moreno se encuentra en estos momentos disfrutando de unos días descanso en compañía de su hija Lola. La periodista ha concedido una entrevista en la que se ha referido a sus proyectos profesionales, pero también ha tenido ocasión de hablar de nombres tan de actualidad como Alejandra Rubio. Moreno, que fue gran amiga de María Teresa Campos, ha desvelado algo de la hija de Terelu que pocos conocían.

La presentadora de Hoy en día en Canal Sur conducirá a partir de septiembre y en la misma cadena El legado. Un espacio en el que tendrá ocasión de rendir homenaje a María Teresa Campos. La catalana de nacimiento y andaluza de adopción preguntada por Alejandra Rubio, ha reconocido que trabajó con ella en Telecinco.

"Le tengo mucho cariño, la he visto prácticamente nacer", aseguraba sobre la joven que espera su primer hijo. "Cuando una está embarazada ha de buscar tranquilidad, algo que yo no tuve, porque no supe parar", añadía sobre esta etapa de su vida.

Toñi Moreno recurrió a tratamientos de reproducción asistida para cumplir su sueño de ser madre. En relación con la maternidad, la presentadora reconoció que "nunca era el momento por un tema laboral".

Mientras Alejandra Rubio se encuentra en su quinto mes de gestación, Moreno será la encargada de presentar un programa dedicado a María Teresa Campos, su gran amiga y maestra en televisión. Un homenaje en el que participarán numerosos amigos y conocidos de la recordada periodista, fallecida el año pasado.

"He perdido a mi maestra. Era la persona más inteligente que he conocido", decía Moreno sobre la veterana presentadora.

La comunicadora se despidió de su "maestra" hace ahora casi un año. Emocionada, Toñi desveló que para ella fue un día "triste". Aun así, reconoció que María Teresa habría sido muy feliz al ver los emotivos homenajes que todos los medios de comunicación le hicieron.

Ya entonces reconoció que para ella las hermanas Campos son sus "amigas y yo me siento parte de la familia".

Precisamente Alejandra Rubio será una de las personas que aparezcan en el homenaje del que estará al frente Toñi Moreno. “Van a estar el señor que la descubrió en la radio de Málaga, una prima suya, Alejandra, su nieta...”, desvelaba la periodista.

La nieta de María Teresa Campos estará en plató. De hecho, ella será la cara visible de la familia. Un momento en el que tendremos oportunidad de ver cómo avanza su embarazo a la vez que da testimonio de la figura tan importante que fue su abuela.