Adela González no se corta y confirma las sospechas sobre Lydia Lozano: 'Va a ser...'

Adela González es la persona elegida por Televisión Española para ocupar el puesto de Jaime Cantizano como presentadora de Mañaneros. La veterana periodista alcanzó una notable fama tras ponerse al frente de Sálvame en 2022. La vasca se enfrenta a un nuevo reto en el que además coincidirá con la que fuera su compañera en Telecinco, Lydia Lozano.

Será a partir de septiembre cuando Adela González tome el testigo de Jaime Cantizano. "Va a ser muy divertido", reconocía la periodista sobre el hecho de coincidir con Lydia Lozano.

La presentadora no puede ocultar que se siente "ilusionada, contenta y muy segura de mí misma". De hecho, su rostro ya aparece en la promoción de la nueva temporada de Mañaneros.

Adela González revela qué piensa sobre trabajar con Lydia Lozano

La cadena pública, que ya ha comenzado a promocionar el cambio de presentador del magacín, anuncia que la periodista está preparada para “dar lo mejor”. “Comenzamos desde bien temprano a ofrecer lo mejor de nosotros”, advierte al inicio del anuncio.

La comunicadora guipuzcoana se enfrenta a este formato “con mucha tranquilidad”. En una etapa serena de su vida, Adela González aseguró en una reciente entrevista que va a estar "supercómoda". Según ella, el equipo está muy cohesionado y además son muchos los compañeros que le han escrito para felicitarle por su incorporación al programa.

Una de ellas es la propia Lydia Lozano. La madrileña escribió a Adela González para decirle que "ya era una ‘mañanera’ y que estaba muy contenta".

Preguntada por si algún otro de los que fueran sus compañeros de Sálvame se ha puesto en contacto con ella, Adela hablaba claro. La presentadora confirmaba que no había podido leer todos los mensajes que había recibido. Aun así, reconocía que "toda la gente que me aprecia me ha escrito".

Lydia Lozano y Adela González compartirán plató a partir de septiembre

Por su parte, Lozano, colaboradora habitual de Telecinco, encontraba hueco en Televisión Española tras el final de Sálvame. Lydia se unía a la nómina de tertulianos de Mañaneros. Además, se convertía en concursante de Baila como puedas, muestra de que la cadena pública apostaba por la periodista del corazón.

Sin embargo, hace pocas semanas María Patiño desde Ni que fuéramos ponía sobre la mesa la oferta que habría recibido Lydia Lozano de TVE. Una propuesta que llegaba desde el programa D Corazón presentado por Jordi González, en el que trabajaba Terelu Campos, ahora baja tras fichar por Telecinco.

Sin embargo, Lozano contestó con una negativa a la cadena pública. La razón, "priorizar a su familia" y estar cerca de su marido, quien recientemente ha sido operado.