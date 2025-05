Terelu Campos explota contra María Verdoy y lanza una advertencia: 'Tu vida...'

Terelu Campos ha vuelto a demostrar una vez que es una mujer de carácter y con poco sentido del humor. Si no que se lo digan a María Verdoy, presentadora de Socialité, contra quien la hija de María Teresa explotó. “A veces tu vida no está para este tipo de bromas”, señaló Terelu negándose a coger el regalo que desde el programa le hicieron llegar.

El pasado sábado 26 de abril, Terelu Campos debutó como actriz en la obra de teatro Santa Lola, estrenada en Valladolid. Socialité quiso hacerle entrega de un ramo de uvas pasas, para potenciar la memoria y evitar a Terelu un mal trago durante su interpretación. La mayor de las Campos se negó a aceptarlo y se mostró visiblemente molesta con Verdoy y Santana.

Terelu Campos explota contra María Verdoy

Hace una semana que Terelu Campos se estrenó en el teatro como protagonista de la obra Santa Lola. Como era de esperar, varios medios acudieron a Valladolid para felicitarla y obtener las primeras impresiones tras el estreno. Entre ellos se encontraba el programa presentado por María Verdoy, Socialité, con un regalo muy especial para la colaboradora.

El obsequio, un ramo de uvas pasas, no fue bien recibido, provocando el enfado inmediato de Terelu quien estalló contra Verdoy y su compañero. “Dáselo a tus presentadores, por si alguna vez se les para el cue”, le soltó al reportero, visiblemente molesta. “Sé que es una broma, pero a veces tu vida no está para ese tipo de bromas”, sentenció aclarando que no le había gustado en absoluto la broma.

María encajó como pudo el desprecio de la mayor de las Campos, quien se negó en rotundo a aceptar el regalo. “No lo pienso coger, hay momentos y momentos para hacer una broma y este no lo es”, volvió a insistir visiblemente molesta. “No voy a coger un regalo que no me hace gracia”, añadió, dando por zanjado el tema.

Sin duda, lo que peor llevó Verdoy fue la crítica de Terelu a los presentadores de Socialité. La insinuación sobre el uso del cue tampoco sentó bien, pero tanto María como su compañero optaron por hacer oídos sordos.

Terelu Campos arropada por toda su familia

Terelu no fue la única que reaccionó con desagrado al regalo que María Verdoy y Santana quisieron hacerle llegar desde Socialité. La hija de Teresa contó en su estreno con el apoyo de su hija Alejandra Rubio, su pareja Carlo Costanzia y su hermana Carmen Borrego.

Esta última calificó de “desagradable”, la broma de la que fue víctima Terelu por parte del espacio de Mediaset. Y es que las Campos no son muy partidarias de ser el blanco de ciertas gracias. Sobre todo si se producen en un momento especial para ellas, como el del pasado sábado.

Ese día Terelu se convirtió en toda una estrella y se vio abrumada por el gran número de seguidores que la esperaron a la salida. Visiblemente agobiada, acertó a decir al reportero de Socialité que lo único que quería era “descansar”.

Este incidente no es el primero con el que Terelu se molesta con programas de televisión por regalos o bromas que considera de mal gusto. En enero, Espejo Públicointentó entregarle una caja con diversos objetos, incluyendo un consolador, lo que Terelu consideró una falta de respeto. La presentadora Susanna Griso reconoció que la broma fue inapropiada y que habían tocado un tema sensible para Terelu.

Estos episodios reflejan la tensión existente entre Terelu Campos y ciertos programas de televisión. De hecho, algunos de sus compañeros de Sálvame no están en la lista de invitados a su obra de teatro. Justamente para evitar momentos incómodos como el protagonizado con el programa de María Verdoy.