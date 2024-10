Sorpresa en 'Com si fos ahir': vuelve un personaje que podría dar mucho de que hablar

Esta semana en Com si fos ahir, los seguidores de la serie están a punto de vivir un episodio lleno de regresos y misterios. Aunque el capítulo anterior no dejó a todos satisfechos según los comentarios en redes, el de hoy 15 de octubre promete. Un personaje clave vuelve a escena, renovado y con un aire distinto, lo que podría provocar importantes cambios en la trama.

El regreso de Marcel y su transformación

Este martes en Com si fos ahir, el público se reencontrará con Marcel, quien regresa tras su estancia en la Cerdanya. Pero Marcel no vuelve igual que antes: ha cambiado por completo, tanto en su aspecto físico, luciendo un nuevo look rubio, como en su actitud.

Habla de haber conocido a un "pastor de almas", una figura misteriosa que parece haberlo marcado profundamente. Esta nueva versión de Marcel genera preocupación en su familia, especialmente en Isern, quien teme que esté involucrado en una secta. La tensión crece, y parece que esta trama trae consigo mucho más que un cambio superficial.

Además, su nuevo aspecto ha impactado tanto que su hermano Marc ha decidido seguir sus pasos, y también se ha teñido el cabello de rubio. Esta sincronía entre ambos ha despertado aún más curiosidad entre los espectadores de Com si fos ahir. Se preguntan qué significado tiene este cambio de imagen y cómo afectará la dinámica familiar.

Secretos que quedan por descubrir

El regreso de Marcel no solo trae preguntas sobre su cambio exterior, sino también sobre lo que podría estar ocultando. Veremos cómo le pide a Agustí que lo cubra porque tiene "algo importante que hacer", lo que deja en el aire la sensación de que Marcel está envuelto en algo. ¿Qué será lo que realmente trama?

Nil Cardoner, el actor que da vida a Marcel, es conocido por su papel en la exitosa serie Polseres Vermelles, donde conquistó al público con su interpretación emotiva. Con una trayectoria marcada por Infidels y Les de l'hoquei, Cardoner sigue sorprendiendo en Com si fos ahir, con este regreso lleno de misterio.

Los espectadores están más que intrigados, y parece que este regreso dará mucho de qué hablar en los próximos episodios. Si no puedes verlo en directo en TV3, también tendrás la opción de verlo en la plataforma 3Cat, tanto en directo como en diferido. El capítulo tendrá una duración de 45 minutos, promete ser uno de los más comentados de la temporada, con giros que podrían cambiar el rumbo de la historia.