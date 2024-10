Sorpresa por la edad actual de Elisabet Casanovas, Tània en 'Merlí': no los aparenta

Elisabet Casanovas, saltó a la fama gracias a su papel de Tània en la serie Merlí de TV3. La catalana ha sido entrevistada recientemente en el podcast La turra. Actualmente, Casanovas triunfa en la serie Las abogadas, pero aprovechó para reflexionar sobre su experiencia en Merlí.

Sorpresa mayúscula por la edad actual de Elisabet Casanovas

No cabe duda que Elisabet Casanovas se está consolidando como una de las grandes promesas en el ámbito interpretativo. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado la atención y está relacionado con la edad que tiene actualmente.

Elisabet Casanovas nació el 15 de diciembre de 1994, de esta manera, en un par de meses cumplirá 30 años. Actualmente, la de Barcelona tiene 29 años y lo cierto es que no los aparenta, parece mucho más joven.

Elisabet Casanovas muy contundente con Merlí

La actriz habló sobre el impacto que tuvo su personaje, una joven que luchaba contra la inseguridad debido a un supuesto sobrepeso. "Tenía 20 años en ese momento y no era completamente consciente de lo que estaba interpretando", comenzó Elisabet Casanovas.

"Como actriz, recuerdo que enfoqué el papel desde la inseguridad del personaje, algo con lo que me sentía muy identificada. Me sumergí mucho en esa parte de no sentirme cómoda con mi cuerpo, lo cual me generaba muchas dudas, más allá de la apariencia física".

Esta reflexión la ha llevado a analizar cómo el mensaje de la serie pudo haber sido problemático para algunos espectadores. Casanovas mencionó que, con el paso del tiempo, ha comprendido el impacto que tuvo el personaje de Tània.

"Ahora pienso: «¡Ostras! El mensaje era fuerte, ¿verdad?» Porque yo quizá interpreté a una persona no normativa, pero dentro de los estándares de normalidad. Eso era bastante peligroso, y en ese momento no fuimos del todo conscientes", afirmó.

La actriz también se mostró crítica con la forma en la que se abordaron las inseguridades del personaje en la serie. En su opinión, si Merlí se hiciera hoy, "hubiéramos tenido que mostrar al personaje como alguien con inseguridades, y punto".

Casanovas destacó la importancia de no dar el mensaje de que un cuerpo como el suyo no es normativo, ya que eso puede tener un efecto negativo en el público. "Transmitimos al mundo que un cuerpo como el de Tània no es normativo, y eso deja huella…", reflexionó.

Para concluir, la actriz admitió que, si volviera a interpretar un papel como ese en la actualidad, probablemente lo haría de manera diferente. "Tal vez ahora me plantaría", dijo, dejando claro que su visión sobre los estereotipos y la representación ha evolucionado con el tiempo.