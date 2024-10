La sorprendente revelación de Ramon Pellicer sobre Carles Francino: esto hacía en TV3

Ramon Pellicer y Carles Francino, dos de los rostros más conocidos del periodismo, han destacado a lo largo de sus carreras. Ambos han dejado huella en el mundo de la comunicación, siendo referentes en sus respectivos campos, tanto en la televisión como en la radio.

Pellicer, con una larga trayectoria en TV3, es conocido por su capacidad para transmitir noticias con rigor y serenidad. Desde su posición como presentador del TN cap de setmana, ha sido la voz de muchos acontecimientos importantes, ganándose la confianza del público catalán.

Su estilo sobrio y su habilidad para manejar situaciones delicadas en directo lo han convertido en uno de los periodistas más respetados. Por otro lado, Carles Francino, con un enfoque más cercano y dinámico, ha triunfado principalmente en la radio.

Su etapa al frente de programas como Hoy por Hoy en la Cadena SER lo ha consolidado como una de las voces más influyentes de España. Su capacidad para conectar con la audiencia, ofreciendo entrevistas profundas y análisis de actualidad, ha sido clave en su éxito.

Además, Carles Francino también formó parte del equipo de informativos de la televisión pública de Cataluña. Sin embargo, es en la radio donde ha encontrado su verdadero hogar profesional. Ambos periodistas comparten una pasión por la veracidad y la objetividad.

La sorprendente revelación de Ramon Pellicer sobre Carles Francino

Ramon Pellicer, en una entrevista en El búnquer, reveló un hecho hasta ahora desconocido relacionado con Francino en su época en TV3. Muchos se preguntan si los presentadores del Telenotícies usan pantalones cortos o algo más informal aprovechando que la mesa los cubre.

Sin embargo, Pellicer lo negó: "Eso era más de la época de Carles Francino. Yo los fines de semana siempre llevo pantalones largos". Aunque pueda parecer un detalle trivial, los seguidores de los presentadores suelen estar interesados en conocer más sobre su día a día.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas entre los telespectadores. No obstante, hasta el momento, Carles Francino no se ha pronunciado al respecto. Y es que son muchos los mitos que rodean a los presentadores más conocidos del canal autonómico catalán.

Sea como sea, mientras Pellicer se mantiene firme como referente en la televisión, Francino continúa liderando en la radio con su carisma. Juntos representan dos formas diferentes de hacer periodismo, pero ambas igualmente valiosas para los telespectadores.