La sorprendente decisión que ha tomado Belén Esteban gracias a Toño Sanchís

Belén Esteban ha vuelto a captar la atención del público por las sorprendentes revelaciones que ha hecho en una reciente entrevista. La colaboradora de televisión participó en Inédito Podcast, donde compartió detalles profesionales de su pasado y su presente. Además de una decisión que ha tomado a raíz de su difícil relación con su ex representante, Toño Sanchís.

Belén Esteban recuerda su peor relación laboral

Durante la entrevista, Belén Esteban repasó varios aspectos de su vida laboral, incluyendo su manejo actual en el competitivo mundo de la televisión. Uno de los momentos más impactantes del programa fue cuando habló sobre el que considera su peor momento laboral, su colaboración con Toño Sanchís. El representante con quien ha estado en juicio durante varios años tras descubrir que este le había robado 600 mil euros.

Belén explicó que un momento duro de su carrera fue trabajar con Toño Sanchís. Dejando claro que ese capítulo oscuro en su carrera sigue siendo una herida que, aunque ha cicatrizado, no olvida.

En la entrevista, la colaboradora reveló que, tras su experiencia con Toño Sanchís, decidió no volver a confiar en ningún representante para gestionar su carrera. "Yo no tengo representante desde hace 4 años, me llevo yo sola", declaró, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Belén admitió que, tras aprender de sus errores pasados, ahora es capaz de manejar sus propios contratos y negociar sus propios términos. Cosa que le ha permitido controlar cada aspecto de su carrera de una manera que nunca había imaginado.

"Me llevo hasta mi 20% y me va genial," añadió con orgullo. Así demuestra que ha encontrado una manera de convertir una experiencia negativa en una oportunidad para empoderarse y tomar las riendas de su vida profesional.

Belén admite que aún mantiene un contrato de exclusividad

Sin embargo, aunque ha decidido manejar personalmente su carrera televisiva, Belén también es consciente de sus limitaciones en otros ámbitos. Durante la entrevista, explicó que en lo que respecta a las redes sociales, especialmente Instagram, ha optado por trabajar con una agencia especializada. "En Instagram trabajo con una agencia con la que me va muy bien porque ese mundo no lo controlo," confesó.

Otro aspecto interesante que Belén reveló durante su participación en el pódcast es que aún tiene contrato de exclusividad. "Yo no soy de Mediaset, yo soy de una productora," aclaró, revelando que su contrato de exclusividad no es directamente con una cadena. Esta exclusividad la tiene con la productora de los programas en los que aparece, Fabricantes Studio.

Esta distinción es importante y ha llevado a Belén a tranquilizar a su público sobre su futuro laboral. "Por eso le digo a la gente que yo en el paro no estoy, dinero no me falta," afirmó con su característica franqueza. La decisión de tomar las riendas de su carrera es una prueba más de su capacidad para adaptarse y superar las adversidades.