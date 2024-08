Sonia Ferrer hace saltar las alarmas al informar de Carlos Alcaraz: 'Me preocupa...'

Carlos Alcaraz sorprendía a todos hace unos días al destrozar una raqueta en su debut en Masters 1000 de Cincinnati. El murciano perdió los papeles en la pista tras perder en la primera ronda, lo que provocó que comenzara repentinamente a golpear con gran fuerza su raqueta contra el suelo. Su reacción, muy comentada en diferentes medios, ha hecho saltar las alarmas después de escuchar las palabras de la colaboradora Sonia Ferrer.

El programa En boca de todos analizaba lo sucedido el pasado viernes cuando Alcaraz estampó su raqueta contra el suelo hasta tres veces. El citado espacio de Cuatro contaba con la opinión de Crys Dyaz, exdeportista de élite y entrenadora. Su opinión dejaba claro que "no es lo habitual ni lo normal, pero hay que contextualizar su reacción".

A continuación era Sonia Ferrer quien tomaba la palabra para valorar el gesto protagonizado por el tenista. La tertuliana comenzaba su intervención aclarando que la actitud de Alcaraz demuestra "una falta de control de su emoción y de su ira".

Sonia Ferrer sorprende a todos con sus declaraciones sobre la actitud de Carlos Alcaraz

Lejos de quedarse ahí, la barcelonesa dejaba claro que la edad del deportista no justifica el hecho de que no controle sus emociones. "Esto está mal y todos deberíamos llegar a un consenso por mucho que nos guste como jugador", añadía.

Tras seguir con su exposición y comparar a Alcaraz con otro tenista como Djokovic, Ferrer lanzó una pregunta al aire. "Qué ocurrirá si, ¿yo qué sé?, se entera de que su mujer le ha puesto los cuernos. ¿Partirá la casa?", se preguntaba la colaboradora.

Una cuestión que recibió la respuesta inmediata de sus compañeros: "Hombre no, Sonia", le recriminaban. Sin embargo, Ferrer insistió en su postura. "La falta de control es eso, cuando te enfadas rompes cosas y yo no puedo justificarlo", recalcó.

Patricia Cerezo, por su parte, quiso dar su punto de vista y matizar las palabras de Sonia. "Nadie está justificando ese comportamiento", comenzaba diciendo la ex de Ramón García.

Sonia Ferrer se enfrentó a la opinión contraria de sus compañeros

Y añadió: "Le falta mucho para gestionar sus emociones. No le justifico por la edad, pero sí tiene 21 años y viene de ganar Roland Garros, de ganar Wimbledon. No hay que demonizarle, no es una persona violenta, no es Djokovic", replicaba la periodista.

Pero Sonia Ferrer seguía mostrando su desacuerdo. "Yo no soy deportista de élite, pero soy madre y esto es algo que aprendes desde pequeño, que no puedes romper cosas por nada", argumentaba.

Finalmente, la tertuliana se encontró con el testimonio de otro colaborador, Carlos Cuesta, quien, de parte de Alcaraz, compartió su experiencia. El periodista aclaró que durante muchos años jugó al tenis y conoce bien la presión y estrés que se padece. "Es un chaval que tiene un mérito extraordinario y se le compara todo el rato con Nadal, que era excepcional en todo", zanjó finalmente.