Sofía Cristo no se corta y pone contra las cuerdas a Kiko Hernández: 'Todo es…'

El equipo del programa Ni que fuéramos se desplaza hasta la casa de Sofía Cristo. La razón: obtener declaraciones sobre la esperada entrevista que Bárbara Rey, su madre, ofrecerá esta misma noche en Mediaset. Sofía Cristo no se ha cortado y ha puesto contra las cuerdas a Kiko Hernández confesando que de sus comentarios: "todo es mentira".

La atmósfera es tensa, aunque el clima no parece reflejarlo. Sofía, visiblemente serena, abre las puertas de su hogar y se enfrenta a las preguntas de los periodistas.

“¿Qué opinas de los adelantos que hemos visto de la entrevista de Bárbara?”, le lanza sin rodeos María Patiño, quien lidera la conversación. Sofía responde con calma: "No he visto nada de los totales de mi madre, estoy expectante a ver qué pasa".

Sofía Cristo da la última hora sobre la demanda que tiene contra Ángel Cristo

Su tono sugiere curiosidad, pero también algo de cautela. La relación de Sofía con el mundo televisivo siempre ha sido compleja, y esta ocasión no es diferente. Pero la entrevista toma un giro inesperado.

María Patiño menciona las demandas que la familia ha enfrentado. Sofía, contundente, no se guarda nada: "Te voy a explicar algo, creo que en vuestro programa estáis equivocados, las demandas siguen. Aunque a veces faltáis a la verdad, y me duele porque os quiero".

La confesión impacta en el plató improvisado. Los colaboradores intercambian miradas rápidas. No es común que alguien señale con tanta claridad los errores del programa.

Sofía Cristo no se corta y pone contra las cuerdas a Kiko Hernández

Kiko Hernández, quien también está presente, decide intervenir. Interrumpe a Sofía con un comentario que genera aún más polémica: "Sofía, tu madre puso una cláusula donde dice que tú tienes que trabajar en Mediaset, y se la han aceptado".

La reacción de Sofía no se hace esperar. Con voz firme, zanja el tema: "Eso es mentira".

El ambiente se vuelve más tenso. La conversación parece transformarse en un duelo verbal. Sin embargo, Kiko Hernández no cede y lanza otra pregunta directa: "Si te ofrecen entrar en Gran Hermano con tu hermano y con Bárbara Rey, ¿crees que aguantaréis?".

La respuesta de Sofía es rotunda: "No, Kiko. Todo lo que has dicho hasta ahora es mentira. Has dicho muchos bulos, te lo digo para que la gente lo sepa".

La contundencia de sus palabras deja a todos en silencio. Sofía explica que jamás se sentará en un plató con su hermano, mucho menos entrará en un reality con él. La razón es clara: aún lo tiene demandado.

La conversación se cierra con un aire de tensión palpable. Sofía ha dejado claro que no permitirá que se juegue con la verdad. Mientras tanto, la expectación por la entrevista de Bárbara Rey sigue en aumento, esta noche promete estar llena de revelaciones.