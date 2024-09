Santi Acosta, hundido tras la última confesión de Belén Esteban: 'Lo pasé mal'

El pasado viernes, 20 de septiembre, el programa Sálvame estuvo en el centro de la polémica durante la entrevista de José María Almoguera en el espacio ¡De Viernes!. Y es que el hijo de Carmen Borrego no dudó en criticar las humillaciones a las que, según él, fue sometida su madre en Sálvame. Esteban hundió a Santi Acosta al defender el programa que le dio fama, y es que ella también confesó que en Sálvame: "Lo pasé mal".

Santi Acosta confesó en ¡De Viernes! que Sálvame manipulaba información. Unas palabras que han enfurecido a Belén Esteban quien no ha dudado en explotar contra el presentador por las insinuaciones que este hizo.

Belén Esteban confiesa qué sintió al oír las declaraciones de Santi Acosta

Este lunes, en Ni que fuéramos, Belén Esteban y María Patiño decidieron alzar la voz para defender a Sálvame. Belén, visiblemente molesta, no dudó en enviar un mensaje directo a Santi Acosta, a quien, hasta ahora, había tenido en alta estima.

La colaboradora no se anduvo con rodeos y expresó su indignación con firmeza: “El programa de ¡De Viernes!, me gusta. Pero yo el otro día estaba que trinaba”, confesaba Esteban con determinación.

“Una persona que aprecio porque le conozco desde hace muchos años, Santi Acosta, del cual yo siempre aquí he hablado bien porque me ha parecido siempre conmigo, al menos, un profesional. Pero Santi, en Sálvame no se manipularon las cintas. En Sálvame se cuidó a Carmen Borrego”, aseguraba la colaboradora, dejando clara su postura y defendiendo a su antiguo programa.

Lo cierto es que la defensa de Belén Esteban no se quedó solo en la protección hacia Carmen Borrego. La colaboradora aprovechó la ocasión para hablar de lo que significó Sálvame para ella y para el público que lo seguía. “Todos sabemos lo que hacíamos en Sálvame, que era realidad, televisión, lo que la gente quería”, sentenció.

La colaboradora reconoció que hubo momentos difíciles, pero dejó claro que siempre fue consciente de su trabajo y de la repercusión que este tenía: “¿Qué lo hemos pasado mal? Sí. Yo lo pasé mal, pero sé lo que hacía y sé la mano que me dio de comer”, admitía.

“¿Ahora vais a echar m**rda sobre Sálvame? ¿Antes no existíamos y ahora sí para hablar cosas malas?”, se preguntaba con evidente malestar. “¿Antes no existíamos y ahora somos manipuladores? Y todos los que estáis allí, menos Patricia y los presentadores, habéis trabajado en Sálvame. Todos”, lanzaba de manera contundente.

María Patiño intenta calmar a Belén Esteban

Por su parte, María Patiño también quiso intervenir para mostrar su preocupación por la situación. “Nos ha costado mucho avanzar, cada uno lo hemos vivido de manera diferente, pero ahora no nos podemos permitir ir para atrás”, advertía Patiño.

Para la periodista, lo más importante ahora es evitar que se revivan conflictos que ya parecían enterrados. “Lo que no me gustaría es que, ahora que tal vez nos nombren porque nos necesitan, ir para atrás y sacar m**rda”, añadía con prudencia.

A pesar de las palabras conciliadoras de Patiño, Belén Esteban no estaba dispuesta a dejar pasar las críticas sin más. “La m**rda la han sacado ellos, yo no”, se justificaba, en referencia a los comentarios que se hicieron en ¡De Viernes!.

Este cruce de declaraciones pone en evidencia el malestar que ha generado en los excolaboradores de Sálvame la forma en que el programa ha sido señalado por otros espacios televisivos. Belén Esteban ha sido siempre muy vocal en su defensa del programa, y no está dispuesta a quedarse callada ante lo que considera ataques injustificados.