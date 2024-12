Sandra Daviú habla sobre la situación de Jorge Javier Vázquez: 'Me da mucha pena'

Sandra Daviú, una de las figuras más reconocidas de la televisión española, ha hablado abiertamente sobre la situación actual de Jorge Javier Vázquez y su programa El Diario de Jorge. En una reciente entrevista a Lecturas, la presentadora lamentó los rumores sobre la posible cancelación del formato. "Me da mucha pena", comentó, sobre el posible final del programa.

Conocida por su paso por El diario de Patricia, Daviú se encuentra en un momento pleno de su carrera. Sin embargo, no oculta que le habría encantado ser parte de esta nueva versión del icónico programa.

En medio de una vida profesional agitada, Sandra reflexiona sobre los desafíos de la televisión actual. La presentadora considera que la inmediatez y los cambios constantes no siempre permiten a los programas encontrar su espacio.

Sandra Daviú se pronuncia sobre la situación El diario de Jorge

La expectación hace meses era máxima ante uno de los programas más icónicos de la televisión española. Sin embargo, Sandra Daviú ha confesado no haber seguido El Diario de Jorge. "La verdad que no he visto nada. Solo el primer día por curiosidad", comentó en su entrevista a Lecturas.

No obstante, sí que se llegó a celebrar su regreso. "Me dio mucha alegría que se recuperara el formato porque es muy divertido, que a la gente le gustaba mucho", añadió.

Esta alegría no le duró mucho, ya que los rumores sobre su cancelación le han provocado una gran tristeza. "Me da mucha pena porque he oído que se lo van a cancelar. Además, hoy en día la inmediatez nos juega una mala pasada porque no se deja que avance", dijo la presentadora.

Sandra Daviú aclara si hubiera vuelto a presentar el programa

Para Sandra, el formato de El diario de Patricia fue una de las mejores experiencias de su carrera. Este espacio, que combinaba historias humanas con una presentación cercana y espontánea, marcó una etapa inolvidable.

"Es un formato que me encantó. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, lo pasé fenomenal. Era muy natural y yo me reía con la gente, no de ella. Lo disfruté mucho y cuando terminó me dio mucha pena", confesó.

De hecho, es un programa que le ha dado tanto, que no le habría importado volver a presentarlo, pero Telecinco decidió no contar con ella. "Si me hubieran llamado lo habría hecho feliz", ha reconocido.

La vida actual de Sandra Daviú

Sandra Daviú lleva más de dos décadas en el mundo de la televisión. Cuenta con una trayectoria que abarca desde su debut en Teledeporte hasta su paso por programas icónicos como España Directo o El disco del año. Sin embargo, su salto definitivo a la fama llegó en 2008, cuando tomó las riendas de El diario de Patricia.

Actualmente, Sandra compagina su trabajo en Telemadrid con su faceta como docente en la Universidad Complutense, donde imparte clases de Radio y Televisión. Este rol, según ella, le permite mantenerse conectada con las nuevas generaciones y seguir aprendiendo de ellas.

A pesar de su apretada agenda, Sandra Daviú encuentra tiempo para disfrutar de su vida familiar. Madre de un niño de nueve años, la presentadora asegura que su mayor prioridad es pasar tiempo de calidad con él.

El equilibrio entre trabajo y familia no siempre es fácil, pero Sandra ha encontrado en su programa Madrid mejora tu vida una fuente de energía. Según describe, estar al aire libre y recorrer diferentes puntos de la comunidad le aporta una vitalidad especial. "Es mi bombona de oxígeno", afirma con entusiasmo.

Sandra Daviú ha demostrado que su pasión por la televisión y su conexión con el público siguen intactas. Aunque lamenta los rumores sobre la posible marcha de Jorge Javier Vázquez, celebra el esfuerzo por recuperar un formato que dejó huella. En un momento de plenitud profesional y personal, Sandra continúa inspirando con su dedicación y su compromiso con la comunicación de calidad.