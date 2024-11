'Sálvame' se viste de luto: muere una icónica colaboradora de Jorge Javier Vázquez

El programa Sálvame está de luto tras la pérdida de María de Mora, quien falleció este viernes, 22 de noviembre. La noticia ha sido confirmad a primera hora, y ha dejado consternados a muchos de los que la conocieron. María era conocida por su paso por televisión y por organizar exclusivas cenas para personalidades influyentes.

La empresaria y mediática figura fue muy cercana a los colaboradores de Sálvame, entre ellos Kiko Matamoros, con quien compartió una amistad especial. Trabajó en Sálvame Deluxe, donde protagonizó entrevistas que marcaron momentos inolvidables. Aunque llevaba años alejada del foco mediático, su recuerdo permaneció vivo en quienes la admiraban.

El último adiós a María tendrá lugar en el tanatorio de La Paz, en Tres Cantos. Desde las 11 de la mañana de este viernes, amigos y familiares podrán despedirse en la sala 14. Por ahora, las causas de su fallecimiento no han sido reveladas, lo que ha incrementado el interés en torno a su inesperada pérdida.

Jorge Javier Vázquez no ha reaccionado a la noticia, pero no se descarta que alguno de sus compañeros acuda al tanatorio. Es probable que el presentador no vaya, pues no se siente cómodo en estas situaciones.

El salto a la fama de María de Mora

María de Mora se hizo conocida en 2004 tras una polémica cámara oculta que la vinculó a un escándalo relacionado con figuras públicas. Según se decía, poseía una lista con nombres de famosos que supuestamente ejercían la prostitución. Aunque nunca reveló detalles concretos, esta controversia la catapultó a los programas de televisión.

Durante años, María fue un rostro habitual en cadenas como Antena 3 y Telecinco. Su papel era ambiguo: evitaba revelar secretos comprometidos, lo que le permitió esquivar demandas y represalias. Sin embargo, admitió ser intermediaria entre celebridades y personas influyentes, organizando veladas que costaban más de 20.000 euros.

En una entrevista en Sábado Deluxe, María rechazó el título de "madame" y explicó su actividad. "Jamás les he cobrado a las chicas porque eso sería un delito. Yo cobraba de mis clientes por presentarles chicas para ir a cenar, pero nunca de ellas. Jamás les dije que tenían que acostarse con nadie", afirmó en su defensa.

María se sinceró con Jorge Javier Vázquez, quien valoró mucho la sinceridad de su entrevistada. Fue así como surgió la conexión especial entre ellos.

Tras años de exposición mediática, María decidió alejarse de las cámaras y reinventarse como asesora estética. En sus redes sociales, donde acumulaba cerca de 2.000 seguidores, solía compartir su opinión sobre cirugías y retoques de personajes públicos. Sin embargo, desde agosto, dejó de publicar, lo que despertó preocupación entre algunos seguidores.

La brillante trayectoria de María de Mora

A pesar de su retiro, María nunca dejó de ser una figura polémica. Afirmaba que muchas famosas que trabajaron con ella luego negaban conocerla. "Hay famosas que han trabajado para mí y ahora niegan conocerme", dijo en una ocasión.

Este distanciamiento de antiguos conocidos la llevó a reflexionar sobre las amistades y el mundo de la fama.

En una emotiva entrevista en Dónde estás corazón, María confesó haber dejado su negocio por miedo. Sentía que había traicionado la confianza de sus amigos y temía las consecuencias de haber estado expuesta en los medios. Este miedo marcó un punto de inflexión en su vida, llevándola a buscar una existencia más tranquila.

María de Mora fue más que una figura mediática; fue un símbolo de controversia y transformación personal. A pesar de las críticas y rumores que la rodearon, logró mantenerse fiel a su narrativa y defendió su papel entre secretos. Su partida deja un vacío en quienes la conocieron y admiraron su capacidad de reinventarse.

Hoy, sus amigos y familiares se reúnen para despedir a una mujer que dejó huella en la televisión y en la vida de quienes compartieron momentos con ella. María de Mora se va, pero su historia seguirá viva en la memoria de todos.