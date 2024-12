Rosa López e Iñaki García se dan la mano y anuncian una gran exclusiva: 'Muy humilde'

Rosa López y su novio Iñaki García han regresado de la mano a la actualidad social de nuestro país con una nueva y reveladora exclusiva. Con el apoyo de su pareja, la cantante ha desvelado uno de sus secretos mejor guardados: “Es una zona muy humilde”.

Fue en 2001 cuando la artista saltó a la fama gracias al famoso talent musical Operación Triunfo. Ahora, 23 años después de proclamarse ganadora de la primera edición de este conocido formato televisivo, la andaluza se ha sincerado como nunca antes con la revista Semana.

Tanto es así que, durante su última entrevista, Rosa López ha desvelado una de las grandes mentiras que contó cuando entró en la academia musical más famosa de nuestro país.

Tal y como ha asegurado la novia de Iñaki García, “dije que era de Armilla, cuando en realidad era de Almanjáyar”. “El pueblo en el que crecí y al que tuve que renunciar para triunfar en la música”, ha añadido a continuación.

No obstante, Rosa López ha querido dejar muy claro que fue una decisión que tomó ella sola y “no porque alguien me dijese que no podía decir de dónde era”. Sin pelos en la lengua, la cantante ha confirmado que dijo esta mentira “por miedo al rechazo social y porque es una zona muy humilde”.

Rosa López desvela con el apoyo de Iñaki García una nueva exclusiva

Durante su última exclusiva junto a Iñaki García, Rosa López ha confesado que, tras su entrada en la famosa academia de Operación Triunfo, dijo una mentira relacionada con sus raíces. Algo de lo que ahora se arrepiente profundamente.

Según ha desvelado la artista, dijo que había nacido en la localidad de Armilla, “cuando en realidad era de Almanjáyar”. Una dura decisión que, tal y como ha confirmado ahora, tomó porque “era otra España y otra manera de procesar la vida”.

No obstante, todo apunta a que esta situación ha cambiado de forma radical. “Ahora puedo levantar la cabeza y decir que sí, que soy poligonera y de Almanjáyar”, ha asegurado Rosa López con humor.

“Esto no es un perdón, lo que pasa es que, como no podía o no lo dije antes, lo puedo hacer ahora. Ser de raza gitana o no formar parte de una sociedad inclusiva no es nada malo... Te hace más fuerte y te ayuda a salir adelante”, ha añadido a continuación, señalando que “nunca” ha sentido vergüenza por sus orígenes.

Sin embargo, y aunque con el paso del tiempo ha intentado cantar en su localidad natal, Rosa López ha asegurado que todavía no ha logrado su sueño. Y todo porque, según una de las concejalas, “el pueblo está enfadado”.

Por otro lado, y en relación con su exitosa carrera musical, la cantante ha dejado al descubierto que gracias al apoyo incondicional de Iñaki García nunca ha tirado la toalla. “Si no hubiera sido por él, lo habría dejado todo”, ha confirmado la artista.