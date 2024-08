Rocío Flores, muy agobiada, pide ayuda urgente desde su casa: 'No abre los ojos y...'

Rocío Flores, siempre activa en redes sociales, se ha convertido en protagonista de una situación que ha captado la atención de sus seguidores. En esta ocasión, no se ha tratado de una publicación habitual, sino de una angustiosa petición de ayuda urgente que ha dejado a muchos sorprendidos.

Rocío Flores, visiblemente preocupada, ha compartido un vídeo desde su casa donde ha relatado el problema inesperado que acababa de suceder en su terraza. Problema ante el que no sabía qué hacer y ha solicitado soluciones.

Rocío Flores decide pedir ayuda ante lo sucedido

Todo ha comenzado cuando Rocío Flores, al salir a su terraza, se ha encontrado con algo inesperado que le ha provocado un gran nerviosismo. En su vídeo, la hija de Antonio David Flores ha explicado lo sucedido: “A ver si alguien me puede ayudar lo más rápido posible. Acaba de caer un pollo a mi terraza, que está respirando todavía”.

“Roma, mi perra, lo ha cogido y se lo ha metido en la boca. Me he dado cuenta muy rápido y se lo he quitado. Pero es que no abre los ojos y es muy bebé”.

La desesperación en la voz de Rocío ha sido evidente mientras narraba los hechos. Con un tono agitado, ha añadido que había intentado hacer lo posible por él, pero sin resultados. De ahí que ha pedido a sus fans algún consejo sobre qué hacer: “Estoy muy perdida”.

“Le he dado un poquito de agua y parece que se mueve. Pero no abre los ojos”.

Rocío Flores consigue solventar la situación

La comunidad de seguidores de Rocío Flores no ha tardado en reaccionar ante su solicitud. Afortunadamente, ha recibido una avalancha de recomendaciones. Y gracias a estas, ha tomado medidas rápidamente para salvar al polluelo, que han dado sus frutos.

En un segundo vídeo, visiblemente más tranquila, ha compartido que el animalito parecía estar fuera de peligro. Rocío Flores ha dicho: “Gracias por todos los mensajes que me habéis mandado. Le he puesto en una cajita, le he dado agua y ahora se ha ido de la cajita y ha echado a volar”.

A lo que ha añadido: “Pero está en una esquina, porque vuela poco. Se encuentra bien y gracias. Os juro que me he agobiado”.

El momento culminante ha llegado cuando Rocío, ya con la situación bajo control, ha compartido sus esperanzas sobre el pajarito. Y es que ha manifestado: “Espero que su mamá venga a por él”.

Este episodio ha mostrado una faceta más personal de la joven Flores, que estos días ha recibido un mensaje especial de Rosa Benito. Pero también ha evidenciado la conexión cercana que mantiene con sus seguidores. En muchas ocasiones, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, pero en esta ocasión, para ella, han sido un salvavidas.